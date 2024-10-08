https://crimea.ria.ru/20241008/nebo-i-zemlya-kak-za-2-goda-izmenilos-nastroenie-zhiteley-khersonschiny--1140928883.html

"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины

"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 08.10.2024

"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины

Настроение жителей Херсонской области меняется в лучшую сторону, за два года вместе с РФ люди прочувствовали разницу между жизнью при Украине и при России. Об... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T15:34

2024-10-08T15:34

2024-10-08T15:34

севастополь

новости крыма

сергей георгиев

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

военкоры

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Настроение жителей Херсонской области меняется в лучшую сторону, за два года вместе с РФ люди прочувствовали разницу между жизнью при Украине и при России. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев на патриотический форум "Знание. Герои" в Севастополе.Георгиев напомнил, что с 2022 года работал военкором РИА Новости Крым в Херсонской области и лично видел, как меняется мировоззрение простых жителей. Спецоперация открыла людям глаза на многие важные аспекты, более того – раскрыла людей, отметил советник главы ДНР Ян Гагин. И если в Херсонской области она длится два года, то в Донбассе люди отстаивают свое право на достойную жизнь в разы дольше. И участие каждого в этом процессе очень значимо."У каждого свое место в строю, совершенно необязательно биться на фронте, может быть, кто-то не создан для этой боевой работы, но важны помощь и вклад каждого. Начиная от бабушки, которая часть своей пенсии тащит каждый месяц на пункты сбора гуманитарки, и заканчивая воином, который с оружием в руках бьется на штурмах", - сказал он в ходе своего выступления на форуме.И таких бойцов, готовых с оружием стоять за правду, с каждым днем все больше, добавляет Гагин.Он выразил уверенность, что Россия все равно победит в этом конфликте, и российские военнослужащие прикладывают к этому максимум усилий, ежедневно зачищая все больше и больше территорий от противника.На форуме также выступили военкоры, в том числе военный корреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев, участники спецоперации, военнослужащие Севастопольского полка Росгвардии, жены и матери участников СВО, а также военные медики. Они провели лектории и мастер-классы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в КрымуВ Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие

севастополь

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, сергей георгиев, херсонская область, донецкая народная республика (днр), военкоры, новые регионы россии