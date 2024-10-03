Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Она посвящена жизни новых регионов Российской Федерации - Херсонской и Запорожской областей, преобразованиям, произошедшим в них за два года вместе с Россией и другим важным и историческим событиям.Все фото сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы. "Каждая фотография – это своя история и люди. Сейчас наши новые регионы только в начале своего пути, шаг за шагом они развиваются и крепнут. Крым уже прошел этот путь – путь интеграции и развития – и теперь помогает Херсонской и Запорожской областям. А мы рассказываем и показываем, как живут люди на новых территориях, о чем они думают, во что верят и на что надеются", - говори Дмитрий Макеев.Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является соорганизатором II Крымского медиафорума.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского.
Она посвящена жизни новых регионов Российской Федерации - Херсонской и Запорожской областей, преобразованиям, произошедшим в них за два года вместе с Россией и другим важным и историческим событиям.
Все фото сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы.
"Каждая фотография – это своя история и люди. Сейчас наши новые регионы только в начале своего пути, шаг за шагом они развиваются и крепнут. Крым уже прошел этот путь – путь интеграции и развития – и теперь помогает Херсонской и Запорожской областям. А мы рассказываем и показываем, как живут люди на новых территориях, о чем они думают, во что верят и на что надеются", - говори Дмитрий Макеев.
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