https://crimea.ria.ru/20241003/fotovystavka-dva-goda-vmeste-s-rossiey-otkrylas-na-mediaforume-v-krymu-1140828988.html

Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму

Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму

Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T17:05

2024-10-03T17:05

2024-10-03T17:05

ii крымский медиафорум "журналистика в период сво"

крым

риа новости крым

симферополь

журналистика

кфу (крымский федеральный университет)

дмитрий макеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", открылась на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Она посвящена жизни новых регионов Российской Федерации - Херсонской и Запорожской областей, преобразованиям, произошедшим в них за два года вместе с Россией и другим важным и историческим событиям.Все фото сделаны военкором РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы. "Каждая фотография – это своя история и люди. Сейчас наши новые регионы только в начале своего пути, шаг за шагом они развиваются и крепнут. Крым уже прошел этот путь – путь интеграции и развития – и теперь помогает Херсонской и Запорожской областям. А мы рассказываем и показываем, как живут люди на новых территориях, о чем они думают, во что верят и на что надеются", - говори Дмитрий Макеев.Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является соорганизатором II Крымского медиафорума.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"

https://crimea.ria.ru/20241003/v-krymu-startoval-mediaforum-zhurnalistika-v-period-svo-1140817861.html

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симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ii крымский медиафорум "журналистика в период сво", крым, риа новости крым, симферополь, журналистика, кфу (крымский федеральный университет), дмитрий макеев