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Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО" - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"
Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО" - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"
Фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции".Уточняется, что награды вручены за неравнодушие, поддержку, взаимовыручку и активную помощь, организацию, доставку экипировки, снаряжения, оборудования и товаро-материальных ценностей мобилизованным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.Подписан приказ "О награждении за волонтерскую деятельность, за содействие СВО, участие в гуманитарный конвоях и активную жизненную позицию неприемлемости нацизма, патриотическом воспитании молодежи".Награду военкорам вручила в Симферополе волонтер Татьяна Савицкая."Это моя вторая медаль. Первая была "За доблестный труд" от Совета министров за освещение спецоперации с места событий. Спасибо за то, что оценили, что моя работа что-то значит. Если вручили медаль, значит я сделал что-то хорошее в этой жизни", – сказал Дмитрий Макеев.При этом Дмитрий отметил, что ничего этого бы не было, если б не организация журналисткой работы в зоне спецоперации Сергеем Георгиевым.В мае прошлого года военкоры РИА Новости Крым показали, как бьют российские "Тюльпаны". В июне прошлого года Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев рассказали истории крымчан, которые всегда на лини огня, которые стоят на защите Энергодара.В минуты затишья журналисты успели взять интервью у крымских артиллеристов, которые громят нацистов на Херсонском направлении. После разрушения Каховской ГЭС они пообщались с местными жителями Херсонской области, которым пришли на помощь военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Яркая работа крымских артиллеристов против американских гаубиц - видеоВ Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров
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Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"

Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику специальной военной операции"

13:21 12.08.2024 (обновлено: 14:31 12.08.2024)
 
© РИА Новости КрымФотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции"
Фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ Участнику специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции".
Уточняется, что награды вручены за неравнодушие, поддержку, взаимовыручку и активную помощь, организацию, доставку экипировки, снаряжения, оборудования и товаро-материальных ценностей мобилизованным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.
Подписан приказ "О награждении за волонтерскую деятельность, за содействие СВО, участие в гуманитарный конвоях и активную жизненную позицию неприемлемости нацизма, патриотическом воспитании молодежи".

"От лица командования выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь. Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблем. За то, что не отвернулись и не оказались безразличными в борьбе с нацизмом", – говорится в тексте приказа.

Награду военкорам вручила в Симферополе волонтер Татьяна Савицкая.
"Это моя вторая медаль. Первая была "За доблестный труд" от Совета министров за освещение спецоперации с места событий. Спасибо за то, что оценили, что моя работа что-то значит. Если вручили медаль, значит я сделал что-то хорошее в этой жизни", – сказал Дмитрий Макеев.
При этом Дмитрий отметил, что ничего этого бы не было, если б не организация журналисткой работы в зоне спецоперации Сергеем Георгиевым.
В мае прошлого года военкоры РИА Новости Крым показали, как бьют российские "Тюльпаны". В июне прошлого года Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев рассказали истории крымчан, которые всегда на лини огня, которые стоят на защите Энергодара.
В минуты затишья журналисты успели взять интервью у крымских артиллеристов, которые громят нацистов на Херсонском направлении. После разрушения Каховской ГЭС они пообщались с местными жителями Херсонской области, которым пришли на помощь военные.
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