https://crimea.ria.ru/20240812/voenkory-ria-novosti-krym-nagrazhdeny-medalyu-uchastniku-svo-1139536185.html

Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"

Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО" - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"

Фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T13:21

2024-08-12T13:21

2024-08-12T14:31

награды

новости

новости крыма

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139536331_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_d151a20aa40514ac68ca679daa08f81c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах) награждены медалью Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции".Уточняется, что награды вручены за неравнодушие, поддержку, взаимовыручку и активную помощь, организацию, доставку экипировки, снаряжения, оборудования и товаро-материальных ценностей мобилизованным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.Подписан приказ "О награждении за волонтерскую деятельность, за содействие СВО, участие в гуманитарный конвоях и активную жизненную позицию неприемлемости нацизма, патриотическом воспитании молодежи".Награду военкорам вручила в Симферополе волонтер Татьяна Савицкая."Это моя вторая медаль. Первая была "За доблестный труд" от Совета министров за освещение спецоперации с места событий. Спасибо за то, что оценили, что моя работа что-то значит. Если вручили медаль, значит я сделал что-то хорошее в этой жизни", – сказал Дмитрий Макеев.При этом Дмитрий отметил, что ничего этого бы не было, если б не организация журналисткой работы в зоне спецоперации Сергеем Георгиевым.В мае прошлого года военкоры РИА Новости Крым показали, как бьют российские "Тюльпаны". В июне прошлого года Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев рассказали истории крымчан, которые всегда на лини огня, которые стоят на защите Энергодара.В минуты затишья журналисты успели взять интервью у крымских артиллеристов, которые громят нацистов на Херсонском направлении. После разрушения Каховской ГЭС они пообщались с местными жителями Херсонской области, которым пришли на помощь военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Яркая работа крымских артиллеристов против американских гаубиц - видеоВ Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоров

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

награды, новости, новости крыма, риа новости крым