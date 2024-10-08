https://crimea.ria.ru/20241008/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii-situatsiya-slozhnaya-no-kontroliruemaya-1140934131.html

Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая

Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая

Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T16:57

2024-10-08T16:57

2024-10-08T16:59

игорь ткаченко

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

новости крыма

происшествия

крым

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко.Ткаченко также отметил, что в сети распространяется очень много фейковой информации по поводу произошедшего в Феодосии, и призвал доверять только официальным источникам информации.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазыИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь ткаченко, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, происшествия, крым, фейк