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Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая
Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая
Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T16:57
2024-10-08T16:57
2024-10-08T16:59
игорь ткаченко
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко.Ткаченко также отметил, что в сети распространяется очень много фейковой информации по поводу произошедшего в Феодосии, и призвал доверять только официальным источникам информации.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазыИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой
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игорь ткаченко, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, происшествия, крым, фейк
Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая
Обстановка в Феодосии из-за пожара на нефтебазе сложная, но контролируемая – администрация
16:57 08.10.2024 (обновлено: 16:59 08.10.2024)