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В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы

В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы

В связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе в Феодосии обновили маршрут автобуса, проходящего по трассе "Таврида" из Ближних Камышей, Берегового и... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T09:53

2024-10-08T09:53

2024-10-08T09:53

пожар на нефтебазе в феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе в Феодосии обновили маршрут автобуса, проходящего по трассе "Таврида" из Ближних Камышей, Берегового и Приморского. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Маршрут будет проходить согласно следующей схеме объезда: через центр города в направлении населенного пункта Приморский через Керченское шоссе, далее в направлении села Первомайское по трассе "Таврида" и далее по Керченскому шоссе с выходом на "Тавриду" и обратно в центр города.Ранее в администрации Феодосии сообщили о запуске автобуса в объезд территории, закрытой в связи с пожаром на нефтебазе. Маршрут проходит через населенные пункты Береговое и Приморский по трассе "Таврида" и далее по дороге Владиславовка – Феодосия и Керченскому шоссе в сторону центра города, уточнили в пресс-службе администрации.Накануне мэр города Игорь Ткаченко сообщил о закрытии съезда с трассы "Таврида" из-за пожара и работ по его ликвидации.Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городеИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водойМы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчас

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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