В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы
В объезд горящей нефтебазы в Феодосии запустили обновленный автобусный маршрут
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе в Феодосии обновили маршрут автобуса, проходящего по трассе "Таврида" из Ближних Камышей, Берегового и Приморского. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"Вниманию пассажиров из Ближних Камышей, Берегового и Приморского! Сегодня, 8 октября, автобусы на маршруте №4 будут работать в следующем режиме: время отправления по ул. Просвещения: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00 и т.д. каждые полчаса. Отправление от остановки Центр: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00 и т.д. каждые полчаса", - говорится в сообщении.
Маршрут будет проходить согласно следующей схеме объезда: через центр города в направлении населенного пункта Приморский через Керченское шоссе, далее в направлении села Первомайское по трассе "Таврида" и далее по Керченскому шоссе с выходом на "Тавриду" и обратно в центр города.
Ранее в администрации Феодосии сообщили о запуске автобуса в объезд территории, закрытой в связи с пожаром на нефтебазе. Маршрут проходит через населенные пункты Береговое и Приморский по трассе "Таврида" и далее по дороге Владиславовка – Феодосия и Керченскому шоссе в сторону центра города, уточнили в пресс-службе администрации.
Накануне мэр города Игорь Ткаченко сообщил о закрытии съезда с трассы "Таврида" из-за пожара и работ по его ликвидации.
Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.
Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
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