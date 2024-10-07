https://crimea.ria.ru/20241007/iz-za-pozhara-na-neftebaze-v-feodosii-zakryt-sezd-s-trassy-tavrida-1140907651.html

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида

В Феодосии продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, в связи с работами по тушению возгорания... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T19:20

2024-10-07T19:20

2024-10-07T19:21

трасса таврида

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

новости крыма

игорь ткаченко

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, в связи с работами по тушению возгорания закрыт съезд с трассы Таврида. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Будут работать съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского, уточнил Ткаченко и призвал учитывать это при планировании поездок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.Движение пригородных поездов, которые по техническим причинам были остановлены около 10 утра в районе Феодосии, возобновлено. Сейчас электрички следуют штатно и по расписанию."Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия – Владиславовка, возобновили движение в полном объеме и следуют согласно расписанию", – говорится в сообщении.Однако ограничение движения транспорта в городе в районе места ЧП по-прежнему в силе.Кроме того, временно закрыто движение на участке автомобильной дороги "Таврида" – Приморский – Береговое – Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда.Во вторник, 8 октября, в объезд горящей нефтебазы запустят автобусный маршрут.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, игорь ткаченко, транспорт, логистика