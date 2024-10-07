Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида
Из-за пожара на нефтяном терминале в Феодосии закрыт съезд с трассы Таврида
19:20 07.10.2024 (обновлено: 19:21 07.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, в связи с работами по тушению возгорания закрыт съезд с трассы Таврида. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Уважаемые жители и гости Феодосийского округа! В связи с продолжающимися работами по тушению пожара на нефтяном терминале вынуждены временно закрыть съезд с трассы Таврида на автодорогу Владиславовка – Феодосия", – сказано в сообщении.
Будут работать съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского, уточнил Ткаченко и призвал учитывать это при планировании поездок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.
Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
Движение пригородных поездов, которые по техническим причинам были остановлены около 10 утра в районе Феодосии, возобновлено. Сейчас электрички следуют штатно и по расписанию.
"Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия – Владиславовка, возобновили движение в полном объеме и следуют согласно расписанию", – говорится в сообщении.
Однако ограничение движения транспорта в городе в районе места ЧП по-прежнему в силе.
Кроме того, временно закрыто движение на участке автомобильной дороги "Таврида" – Приморский – Береговое – Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда.
Во вторник, 8 октября, в объезд горящей нефтебазы запустят автобусный маршрут.
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