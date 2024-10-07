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В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы
В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы
В Феодосии запустят автобус в объезд территории, закрытой в связи с пожаром на Феодосийской нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации, РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T18:57
2024-10-07T18:57
2024-10-07T18:57
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии запустят автобус в объезд территории, закрытой в связи с пожаром на Феодосийской нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации,Маршрут будет проходить согласно утвержденной ранее схеме объезда – через населенные пункты Береговое и Приморский по трассе "Таврида" и далее по дороге Владиславовка – Феодосия и Керченскому шоссе в сторону центра города.Ранее в связи с возгоранием на нефтебазе в Феодосии движение на расположенных возле нефтебазы улицах было ограничено, транспорт был направлен в объезд. Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12. Учащиеся этих школ на один день были переведены на дистант. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городеИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водойМы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчас
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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, транспорт, общественный транспорт
В Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазы
В объезд горящей нефтебазы в Феодосии запустят автобусный маршрут