Рейтинг@Mail.ru
Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241007/neftebaza-v-feodosii-posle-chp-chto-seychas-proiskhodit-v-gorode-1140901061.html
Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе
Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе
В Феодосии уже 10 часов продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T15:08
2024-10-07T15:14
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
пожар
происшествия
новости крыма
крым
топливо в крыму
эвакуация
режим чс
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140901393_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_899085d23a8a3dbe8aa10eedadd6b758.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии уже 10 часов продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, ситуация в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. Подробнее – в материале РИА Новости Крым. О ЧС в Феодосии из-за пожара на нефтебазе Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен, на месте продолжают работать специалисты МЧС, полиции и других ведомств. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления жители расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12. Изначально туда привезли несколько десятков человек, однако к обеду там оставались всего 10 феодосийцев. Для них организован перекус и теплый прием, тем временем учащиеся этих школ на один день переведены на дистант. О работе Роспотребнадзора После пожара специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора было оперативно организовано взаимодействие с органами МЧС России. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха взяты пробы качества воздуха рядом с жилыми домами по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько. "В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - отметили в Роспотребнадзоре. Мониторинг состояния качества воздуха будет продолжаться до полной ликвидации возгорания. О работе прокуратуры Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе. Специалисты ведомства побывали в пунктах временного размещения граждан, оценили условия пребывания людей и проверили соблюдение всех норм. "На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Крыма и прокуратуре Феодосии организованы горячие линии", - проинформировали в надзорном ведомстве. Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Олега Камшилова. О работе транспорта в Феодосии Движение пригородных поездов, которые по техническим причинам были остановлены около 10 утра в районе Феодосии, возобновлено. Сейчас электрички следуют штатно и по расписанию, сообщили в Telegram-канале минтранса Крыма. "Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия-Владиславовка, возобновили движение в полном объеме и следуют согласно расписания", - говорится в сообщении. Однако ограничение движения транспорта в городе в районе места ЧП по-прежнему в силе. Кроме того, временно закрыто движение на участке автомобильной дороги "Таврида" - Приморский - Береговое - Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда. О перебоях с водой В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера в городе и пригородных районах возможны перебои с водой, предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". "В системе водоснабжения поселка Приморский, села Береговое, микрорайоне Ближние Камыши снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды", - говорится в сообщении. В связи с этим в микрорайоне Ближние Камыши организован подвоз воды согласно графику: • ул. Дружбы, 30А-30Б до 15:00; • ул. Дружбы, 3б с 15:20 до 16:20; • ул. Дружбы, 5б с 17:00 до 18:00; • ул. Мелиораторов, 7-13 с 18:20 до 19:30. Жителей города призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При необходимости можно уточнить информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-60.О ситуации с топливом в КрымуВ сети распространяют фейк о якобы введении "талонов на бензин" на АЗС в Крыму после пожара на нефтебазе. Это фейк.В Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, имеющихся запасов региону полностью хватает, заверил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241007/my-uslyshali-evakuatsiya--chto-proiskhodit-pvr-feodosii-seychas-1140898094.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140901393_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_26b57ec05b71182c332029593d65a9ea.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, пожар, происшествия, новости крыма, крым, топливо в крыму, эвакуация, режим чс, транспорт
Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе

Ситуация в Феодосии после пожара на нефтебазе и введения режима ЧС

15:08 07.10.2024 (обновлено: 15:14 07.10.2024)
 
© РИА Новости КрымДым от пожара на нефтебазе в Феодосии. 7.10.24
Дым от пожара на нефтебазе в Феодосии. 7.10.24 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии уже 10 часов продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, ситуация в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.

О ЧС в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен, на месте продолжают работать специалисты МЧС, полиции и других ведомств.
По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления жители расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12. Изначально туда привезли несколько десятков человек, однако к обеду там оставались всего 10 феодосийцев. Для них организован перекус и теплый прием, тем временем учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.
Эвакуационные пункты в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
13:55
Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчас

О работе Роспотребнадзора

После пожара специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора было оперативно организовано взаимодействие с органами МЧС России. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха взяты пробы качества воздуха рядом с жилыми домами по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько.
"В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - отметили в Роспотребнадзоре.
Мониторинг состояния качества воздуха будет продолжаться до полной ликвидации возгорания.

О работе прокуратуры

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе. Специалисты ведомства побывали в пунктах временного размещения граждан, оценили условия пребывания людей и проверили соблюдение всех норм.
"На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Крыма и прокуратуре Феодосии организованы горячие линии", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Олега Камшилова.

О работе транспорта в Феодосии

Движение пригородных поездов, которые по техническим причинам были остановлены около 10 утра в районе Феодосии, возобновлено. Сейчас электрички следуют штатно и по расписанию, сообщили в Telegram-канале минтранса Крыма.
"Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия-Владиславовка, возобновили движение в полном объеме и следуют согласно расписания", - говорится в сообщении.
Однако ограничение движения транспорта в городе в районе места ЧП по-прежнему в силе.
Кроме того, временно закрыто движение на участке автомобильной дороги "Таврида" - Приморский - Береговое - Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда.

О перебоях с водой

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера в городе и пригородных районах возможны перебои с водой, предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"В системе водоснабжения поселка Приморский, села Береговое, микрорайоне Ближние Камыши снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды", - говорится в сообщении.
В связи с этим в микрорайоне Ближние Камыши организован подвоз воды согласно графику:
• ул. Дружбы, 30А-30Б до 15:00;
• ул. Дружбы, 3б с 15:20 до 16:20;
• ул. Дружбы, 5б с 17:00 до 18:00;
• ул. Мелиораторов, 7-13 с 18:20 до 19:30.
Жителей города призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При необходимости можно уточнить информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-60.

О ситуации с топливом в Крыму

В сети распространяют фейк о якобы введении "талонов на бензин" на АЗС в Крыму после пожара на нефтебазе. Это фейк.
В Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, имеющихся запасов региону полностью хватает, заверил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"Ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает населению республики и частным структурам, которые занимаются извозом и доставкой продуктов", - сказал Воронкин.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииПожарПроисшествияНовости КрымаКрымТопливо в КрымуЭвакуацияРежим ЧСТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Был Онегин – стал Телегин: в Ялте показали современную версию классики
17:11В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
16:55Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
16:37Владимир Путин в Крыму – знаковые визиты российского лидера
16:16Все службы Симферополя привели в повышенную готовность
16:07Центр Симферополя обесточен
15:57НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР
15:31Крымский мост остается приоритетной целью для Киева – Нарышкин
15:08Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе
15:04Группа "Север" наступает в Курской области
14:51В Севастополе отменен особый противопожарный режим
14:39Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей
14:23Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека
14:15Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
14:07Из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой
13:57Верховный суд Крыма рассмотрел иск о компенсации из-за энергоблокады
13:55Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчас
13:29Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиков
13:20Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки
13:03Два военных аэродрома поражены на Украине
Лента новостейМолния