https://crimea.ria.ru/20241007/neftebaza-v-feodosii-posle-chp-chto-seychas-proiskhodit-v-gorode-1140901061.html

Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе

Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе

В Феодосии уже 10 часов продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T15:08

2024-10-07T15:08

2024-10-07T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии уже 10 часов продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, ситуация в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. Подробнее – в материале РИА Новости Крым. О ЧС в Феодосии из-за пожара на нефтебазе Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен, на месте продолжают работать специалисты МЧС, полиции и других ведомств. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления жители расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12. Изначально туда привезли несколько десятков человек, однако к обеду там оставались всего 10 феодосийцев. Для них организован перекус и теплый прием, тем временем учащиеся этих школ на один день переведены на дистант. О работе Роспотребнадзора После пожара специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора было оперативно организовано взаимодействие с органами МЧС России. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха взяты пробы качества воздуха рядом с жилыми домами по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько. "В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - отметили в Роспотребнадзоре. Мониторинг состояния качества воздуха будет продолжаться до полной ликвидации возгорания. О работе прокуратуры Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе. Специалисты ведомства побывали в пунктах временного размещения граждан, оценили условия пребывания людей и проверили соблюдение всех норм. "На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Крыма и прокуратуре Феодосии организованы горячие линии", - проинформировали в надзорном ведомстве. Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Олега Камшилова. О работе транспорта в Феодосии Движение пригородных поездов, которые по техническим причинам были остановлены около 10 утра в районе Феодосии, возобновлено. Сейчас электрички следуют штатно и по расписанию, сообщили в Telegram-канале минтранса Крыма. "Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия-Владиславовка, возобновили движение в полном объеме и следуют согласно расписания", - говорится в сообщении. Однако ограничение движения транспорта в городе в районе места ЧП по-прежнему в силе. Кроме того, временно закрыто движение на участке автомобильной дороги "Таврида" - Приморский - Береговое - Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда. О перебоях с водой В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера в городе и пригородных районах возможны перебои с водой, предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". "В системе водоснабжения поселка Приморский, села Береговое, микрорайоне Ближние Камыши снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды", - говорится в сообщении. В связи с этим в микрорайоне Ближние Камыши организован подвоз воды согласно графику: • ул. Дружбы, 30А-30Б до 15:00; • ул. Дружбы, 3б с 15:20 до 16:20; • ул. Дружбы, 5б с 17:00 до 18:00; • ул. Мелиораторов, 7-13 с 18:20 до 19:30. Жителей города призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При необходимости можно уточнить информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-60.О ситуации с топливом в КрымуВ сети распространяют фейк о якобы введении "талонов на бензин" на АЗС в Крыму после пожара на нефтебазе. Это фейк.В Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, имеющихся запасов региону полностью хватает, заверил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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