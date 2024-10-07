Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха
Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе
13:01 07.10.2024 (обновлено: 13:05 07.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
Для оценки загрязнения атмосферного воздуха специалисты ведомства выехали на место происшествия, они осуществляют мониторинг качества воздуха рядом с жилыми домами с учетом направления ветра.
"Исследования проводятся в контрольных точках на территории жилых домов по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько. В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - сказали в Роспотребнадзоре.
И добавили, что мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара.
Пожар на нефтебазе в Феодосии
Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет.
Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, там находятся 18 человек. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.
В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Движение на расположенных возле нефтебазы улицах ограничено, транспорт направляют в объезд. На месте происшествия работают расчеты МЧС и полиция.
Кроме того, по техническим причинам остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации.
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