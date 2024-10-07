https://crimea.ria.ru/20241007/kak-chp-na-neftebaze-v-feodosii-povliyalo-na-kachestvo-vozdukha---1140896702.html

Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха

Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха

Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T13:01

2024-10-07T13:01

2024-10-07T13:05

пожар на нефтебазе в феодосии

пожар

феодосия

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха специалисты ведомства выехали на место происшествия, они осуществляют мониторинг качества воздуха рядом с жилыми домами с учетом направления ветра. И добавили, что мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара. Пожар на нефтебазе в ФеодосииВозгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, там находятся 18 человек. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Движение на расположенных возле нефтебазы улицах ограничено, транспорт направляют в объезд. На месте происшествия работают расчеты МЧС и полиция. Кроме того, по техническим причинам остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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