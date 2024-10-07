Рейтинг@Mail.ru
Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241007/kak-chp-na-neftebaze-v-feodosii-povliyalo-na-kachestvo-vozdukha---1140896702.html
Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха
Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха
Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T13:01
2024-10-07T13:05
пожар на нефтебазе в феодосии
пожар
феодосия
роспотребнадзор
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140893738_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a3e1e9d387ddf2478ec0fa209dcc641e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха специалисты ведомства выехали на место происшествия, они осуществляют мониторинг качества воздуха рядом с жилыми домами с учетом направления ветра. И добавили, что мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара. Пожар на нефтебазе в ФеодосииВозгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, там находятся 18 человек. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Движение на расположенных возле нефтебазы улицах ограничено, транспорт направляют в объезд. На месте происшествия работают расчеты МЧС и полиция. Кроме того, по техническим причинам остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241007/chto-s-toplivom-v-krymu-posle-pozhara-na-neftebaze-1140893947.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140893738_285:0:1245:720_1920x0_80_0_0_94713c086be388d3d07c7353065f57ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на нефтебазе в феодосии, пожар, феодосия, роспотребнадзор, новости крыма, крым
Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха

Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе

13:01 07.10.2024 (обновлено: 13:05 07.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
Для оценки загрязнения атмосферного воздуха специалисты ведомства выехали на место происшествия, они осуществляют мониторинг качества воздуха рядом с жилыми домами с учетом направления ветра.
"Исследования проводятся в контрольных точках на территории жилых домов по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько. В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - сказали в Роспотребнадзоре.
И добавили, что мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара.

Пожар на нефтебазе в Феодосии

Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет.
Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, там находятся 18 человек. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.
В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Движение на расположенных возле нефтебазы улицах ограничено, транспорт направляют в объезд. На месте происшествия работают расчеты МЧС и полиция.
Кроме того, по техническим причинам остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пистолеты на заправке - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
11:45
Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе
 
Пожар на нефтебазе в ФеодосииПожарФеодосияРоспотребнадзорНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51В Севастополе отменен особый противопожарный режим
14:39Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей
14:23Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человека
14:15Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
14:07Из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой
13:57Верховный суд Крыма рассмотрел иск о компенсации из-за энергоблокады
13:55Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит ПВР Феодосии сейчас
13:29Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиков
13:20Экс-главу минздрава Херсонщины будут судить за хищения и взятки
13:03Два военных аэродрома поражены на Украине
13:01Как ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздуха
12:54В Севастополе паром приостановил работу
12:50В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки
12:42Армия России освободила Гродовку в ДНР
12:30Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк
12:16Две школы в Феодосии переведены на дистанционное обучение
11:58Севастопольцев предупредили о сильном ветре
11:45Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе
11:39Из-за ЧП в Феодосии 8 человек находятся в пунктах размещения
11:29Киев готовит провокацию с химоружием против России
Лента новостейМолния