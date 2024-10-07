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Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе
Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе
В Феодосии на месте происшествия возле нефтебазы ограничено движение транспорта, городские маршрутки здесь также не ходят – работают сотрудники МЧС. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T09:15
2024-10-07T09:26
пожар на нефтебазе в феодосии
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии на месте происшествия возле нефтебазы ограничено движение транспорта, городские маршрутки здесь также не ходят – работают сотрудники МЧС. Об обстановке в городе – в материале корреспондента РИА Новости Крым. Движение транспорта в Феодосии Движение автотранспорта по участкам трех прилегающих к нефтебазе улиц временно ограничено. Это – улицы Федько, Геологическая и Керченское шоссе. Проехать со стороны города в село Береговое и поселок Приморский, а также в обратном направлении, невозможно: сотрудники полиции разворачивают машины, водителям сообщают альтернативные пути. Например, сейчас объехать закрытый участок можно по трассе "Таврида". При этом пробок на дорогах нет.Общественный транспорт, связывающий город с указанными прилегающими населенными пунктами, также временно остановлен: стоянка автобусов пока организована в районе железнодорожной станции Айвазовского. В связи с этим городские власти просят руководителей предприятий и организаций отнестись с пониманием к возможному опозданию работников.В целом обстановка в городе штатная и спокойная. Учебные учреждения, объекты здравоохранения и социально-бытового обслуживания работают. Ситуация на нефтебазе в Феодосии Пожар на территории нефтебазы к этому часу еще не ликвидирован. Над городом виден дым. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Разлива топлива из емкостей нет, рассказал РИА Новости мэр города Игорь Ткаченко.В связи с задымлением принято решение жителей прилегающих домов эвакуировать, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации. "В связи с задымлением проводится эвакуация жителей близлежащих улиц. Людей размещают в сборной пункте, который расположен в помещениях общеобразовательной школы №9. Далее по необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения", - сообщили в администрации. Изначально сообщалось, что из-за происшествия в городе введен режим ЧС, однако позже власти Феодосии опровергли эту информацию. Как сообщалось, ЧП произошло в ночь на понедельник. Крымские власти сообщили о возгорании на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе

Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе

09:15 07.10.2024 (обновлено: 09:26 07.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии на месте происшествия возле нефтебазы ограничено движение транспорта, городские маршрутки здесь также не ходят – работают сотрудники МЧС. Об обстановке в городе – в материале корреспондента РИА Новости Крым.

Движение транспорта в Феодосии

Движение автотранспорта по участкам трех прилегающих к нефтебазе улиц временно ограничено. Это – улицы Федько, Геологическая и Керченское шоссе.
© Оперштаб Республики КрымВ Феодосии временно перекрыто движение по двум улицам
В Феодосии временно перекрыто движение по двум улицам
© Оперштаб Республики Крым
В Феодосии временно перекрыто движение по двум улицам
Проехать со стороны города в село Береговое и поселок Приморский, а также в обратном направлении, невозможно: сотрудники полиции разворачивают машины, водителям сообщают альтернативные пути. Например, сейчас объехать закрытый участок можно по трассе "Таврида". При этом пробок на дорогах нет.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
Общественный транспорт, связывающий город с указанными прилегающими населенными пунктами, также временно остановлен: стоянка автобусов пока организована в районе железнодорожной станции Айвазовского.
"Пока приостановлено движение общественного транспорта, курсирующего по маршрутам 2, 4, 4А. Сейчас работаем с перевозчиком, решается вопрос об организации движения вкруговую. По остальным городским маршрутам транспорт движется штатно", - сообщили РИА Новости Крым в администрации города.
В связи с этим городские власти просят руководителей предприятий и организаций отнестись с пониманием к возможному опозданию работников.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
В целом обстановка в городе штатная и спокойная. Учебные учреждения, объекты здравоохранения и социально-бытового обслуживания работают.

Ситуация на нефтебазе в Феодосии

Пожар на территории нефтебазы к этому часу еще не ликвидирован. Над городом виден дым. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Разлива топлива из емкостей нет, рассказал РИА Новости мэр города Игорь Ткаченко.
В связи с задымлением принято решение жителей прилегающих домов эвакуировать, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации.
"В связи с задымлением проводится эвакуация жителей близлежащих улиц. Людей размещают в сборной пункте, который расположен в помещениях общеобразовательной школы №9. Далее по необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения", - сообщили в администрации.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
Изначально сообщалось, что из-за происшествия в городе введен режим ЧС, однако позже власти Феодосии опровергли эту информацию.
"Произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось", - говорится в сообщении в ТГ-канале городских властей.
Как сообщалось, ЧП произошло в ночь на понедельник. Крымские власти сообщили о возгорании на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Заголовок открываемого материала
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