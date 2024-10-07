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Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк
Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк
В сети распространяют фейк о якобы введении "талонов на бензин" на АЗС в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Лживую информацию опроверг советник главы... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T12:30
2024-10-07T12:30
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
фейк
олег крючков
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В сети распространяют фейк о якобы введении "талонов на бензин" на АЗС в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков.В Telegram-каналах появились сведения о том, что из-за пожара на нефтебазе в Феодосии на полуострове якобы "ухудшилась ситуация" с топливом, и власти региона "вводят талонную систему" для заправки автомобилей на АЗС.Советник главы Крыма призвал доверять только официальной информации.Первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин ранее заявил, что бензина и дизельного топлива в Крыму хватает и населению, и частным структурам, которые занимаются извозом и доставкой продуктов.В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера. По предварительной информации, пострадавших нет.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241007/chto-proiskhodit-v-feodosii-posle-pozhara-na-neftebaze-1140889757.html
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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, фейк, олег крючков, новости крыма, крым, топливо в крыму, топливо, бензин
Введение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк

В Крыму опровергли фейк о введении талонов на бензин из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

12:30 07.10.2024
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В сети распространяют фейк о якобы введении "талонов на бензин" на АЗС в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков.
В Telegram-каналах появились сведения о том, что из-за пожара на нефтебазе в Феодосии на полуострове якобы "ухудшилась ситуация" с топливом, и власти региона "вводят талонную систему" для заправки автомобилей на АЗС.
"Крым полностью обеспечен нефтепродуктами. Поставки осуществляется в обычном режиме. Феодосийская нефтебаза в логистической схеме не задействована", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Советник главы Крыма призвал доверять только официальной информации.
Первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин ранее заявил, что бензина и дизельного топлива в Крыму хватает и населению, и частным структурам, которые занимаются извозом и доставкой продуктов.
В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.
Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.
Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера. По предварительной информации, пострадавших нет.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>
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Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
09:15
Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе
 
ФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииФейкОлег КрючковНовости КрымаКрымТопливо в КрымуТопливоБензин
 
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