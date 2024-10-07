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Из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой

Из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой

Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T14:07

2024-10-07T14:07

2024-10-07T14:12

пожар на нефтебазе в феодосии

феодосия

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происшествия

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".Подвоз воды по графику будет осуществляться в микрорайоне Ближние Камыши: ул. Дружбы, 30А-30Б с 14:00 до 15:00; ул. Дружбы, 3Б с 15:20 до 16:20; ул. Дружбы, 5Б с 17:00 до 18:00; ул. Мелиораторов, 7-13 с 18:20 до 19:30, уточнили на предприятии.Жителей и гостей Феодосии попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, там находятся 10 человек. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Движение на расположенных возле нефтебазы улицах ограничено, транспорт направляют в объезд. На месте происшествия работают расчеты МЧС и полиция. Кроме того, по техническим причинам остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации.ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит ПВР Феодосии сейчасВведение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейкОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море

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