https://crimea.ria.ru/20241007/my-uslyshali-evakuatsiya--chto-proiskhodit-pvr-feodosii-seychas-1140898094.html

Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит ПВР Феодосии сейчас

Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит ПВР Феодосии сейчас - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит ПВР Феодосии сейчас

В Феодосии продолжают работу два эвакуационных пункта – на базе общеобразовательных школ № 9 и 12. К этому времени люди остаются только в одном – всего 10... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T13:55

2024-10-07T13:55

2024-10-07T13:59

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пожар на нефтебазе в феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии продолжают работу два эвакуационных пункта – на базе общеобразовательных школ № 9 и 12. К этому времени люди остаются только в одном – всего 10 человек. О том, как организована помощь людям, временно покинувшим свои дома в связи с пожаром на территории феодосийского нефтяного терминала, – в материале РИА Новости Крым.Эвакуация в Феодосии"Пункт временного размещения начал принимать людей сегодня в 5.29 утра. В это время поступили первые эвакуированные из района нефтебазы, в основном с улицы Геологическая, - рассказывает директор феодосийской школы №9 Виктория Кочубей. - Все зарегистрированы. Общее количество поступивших - 30 человек, пострадавших не было. Сейчас остались 10 человек".На базе ПВР людей обеспечили всем необходимым, здесь организовано горячее питание, стоят кулеры с питьевой водой, в школьном медкабинете принимает медицинская сестра - некоторым пожилым людям из-за стресса потребовались препараты для понижения давления. Также на месте с людьми беседуют психологи МЧС. У входа в школу дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и городской администрации."Сейчас рассчитываем покормить людей обедом. В дальнейшем им будет предоставлена либо возможность вернуться к месту постоянного проживания, либо будут созданы далее условия для временного пребывания", - говорит Кочубей.В эвакуационный пункт люди брали с собой только документы, деньги и верхнюю одежду. Некоторые с домашними питомцами - у ног хозяев смирно сидят стаффордширский терьер и лабрадор, на полу для них организовали поилки и миски с кормом. Все те, кто остались в пункте сейчас - среднего и старшего возраста. К этому времени детей здесь нет, сильно пожилых людей тоже."Хотя буквально только что родственники забрали 92-летнюю женщину. Мы ее осмотрели, накормили - очень боевая бабушка, много шутила и всем поднимала настроение", - рассказывает одна из сотрудниц пункта. В целом паники у людей нет, обстановка спокойная."Нас и покормили, и чай привезли с булочками, и вафли. Потом пригласили в столовую, мы позавтракали. Вот, сидим, общаемся между собой. Многих забрали родственники. Сколько времени придется провести вне дома - пока не понимаю. Даже страшно становится. Однако же я разумно понимаю то, что сейчас туда возвращаться не следует", - говорит одна из эвакуированных женщин.В штатном режиме"В связи с такой ситуация учебный процесс в нашей школе организован в дистанционном формате. Все родители и ребята в 7 утра были предупреждены. Сложностей это не вызвало - все организовано в штатном, для такой ситуации, режиме", - продолжает директор школы Виктория Кочубей.Здесь же находится замглавы администрации города Юлия Некрасова, по словам которой, учащиеся 12-й школы, где работает второй пункт эвакуации, также переведены на дистант.Она также подчеркнула, что на базе школы №12 к этому времени людей уже нет - все, кто был направлен туда, сейчас уехали к родственникам. В целом эвакуация населения проводилась в радиусе километра от места происшествия. Эвакуационные группы вывезли из зоны ЧС в общей сложности 38 жителей частного сектора и многоквартирных домов. Остальные люди сразу размещались самостоятельно у родственников и знакомых. Когда можно будет вернуться в свои дома, пока не сообщается.Пожар на нефтебазеВозгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Движение на расположенных возле нефтебазы улицах ограничено, транспорт направляют в объезд. На месте происшествия работают расчеты МЧС и полиция. Кроме того, по техническим причинам остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации. Возгорание на нефтебазе в Феодосии на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированныхКак ЧП на нефтебазе в Феодосии повлияло на качество воздухаЧто с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, крым, пожар, эвакуация, происшествия, безопасность республики крым и севастополя