https://crimea.ria.ru/20241007/pozhar-v-feodosii-prokuratura-kontroliruet-razmeschenie-evakuirovannykh-1140892955.html

Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных

Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T11:03

2024-10-07T11:03

2024-10-07T11:03

пожар на нефтебазе в феодосии

пожар

феодосия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, добавили в ведомстве.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтебазе в феодосии, пожар, феодосия, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, общество