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Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T11:03
2024-10-07T11:03
2024-10-07T11:03
пожар на нефтебазе в феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, добавили в ведомстве.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
Прокуратура Крыма взяла на контроль размещение эвакуированных граждан после ЧП в Феодосии