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Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T11:03
2024-10-07T11:03
пожар на нефтебазе в феодосии
пожар
феодосия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, добавили в ведомстве.Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных

Прокуратура Крыма взяла на контроль размещение эвакуированных граждан после ЧП в Феодосии

11:03 07.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав эвакуированных жителей в Феодосии в связи с пожаром на территории Феодосийской нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Работники прокуратуры города выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан на территории города в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей", - говорится в сообщении.
На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, добавили в ведомстве.
Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.
Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера.
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Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
09:15
Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе
 
Пожар на нефтебазе в ФеодосииПожарФеодосияПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
11:45Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе
11:39Из-за ЧП в Феодосии 8 человек находятся в пунктах размещения
11:29Киев готовит провокацию с химоружием против России
11:19В Севастополе иномарка сбила 5-летнего малыша на "зебре"
11:10Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов
11:03Пожар в Феодосии: прокуратура контролирует размещение эвакуированных
10:47Киев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ
10:35Украинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
10:07Движение пригородных поездов под Феодосией остановлено
09:57Буря с дождями накрыла Крым
09:43Режим ЧС ввели в Феодосии - создана временная зона ограничения
09:34Феодосия частично осталась без света
09:29Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие часы
09:15Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе
09:04Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты
08:34Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа
08:11В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
08:09Нефтебаза горит в Феодосии – все о происшествии к этому часу
08:06Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября
07:45В Феодосии эвакуируют людей из-за дыма от горящей нефтебазы
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