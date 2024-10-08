В Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС
В Феодосии на базе школ развернули два сборно-эвакуационных пункта
11:58 08.10.2024 (обновлено: 12:07 08.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии на базе школ развернули два пункта для сбора и эвакуации жителей из зоны чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в администрации города.
"В Феодосии развернуты два сборно-эвакуационных пункта — в школе № 9 и школе № 12. Можно самостоятельно обратиться в эти пункты, зарегистрироваться и дождаться перераспределения в стационарный пункт временного размещения", - говорится в сообщении властей в Telegram-канале.
В Феодосии второй день горит нефтяной терминал. С огнем сражаются специалисты МЧС и правоохранители.
Для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. По данным главы администрации города Игоря Ткаченко, также эвакуированы жители Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.
Дороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе "Таврида" - от Керченского шоссе до Владиславовки.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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