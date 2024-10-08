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В Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС

В Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС

В Феодосии на базе школ развернули два пункта для сбора и эвакуации жителей из зоны чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T11:58

2024-10-08T11:58

2024-10-08T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии на базе школ развернули два пункта для сбора и эвакуации жителей из зоны чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в администрации города.В Феодосии второй день горит нефтяной терминал. С огнем сражаются специалисты МЧС и правоохранители.Для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. По данным главы администрации города Игоря Ткаченко, также эвакуированы жители Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.Дороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе "Таврида" - от Керченского шоссе до Владиславовки. Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазыИз-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водойВ Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы

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2024

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