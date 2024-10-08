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В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек
В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек
Более тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T09:44
2024-10-08T09:56
крым
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
режим чс
игорь ткаченко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.В ночь на понедельник произошло возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии. Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления в первый же день часть жителей расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12. Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, режим чс, игорь ткаченко, новости крыма
В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек

В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек – власти

09:44 08.10.2024 (обновлено: 09:56 08.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.

"Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей - была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - проинформировал он.

После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - призвал Ткаченко.
В ночь на понедельник произошло возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии. Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления в первый же день часть жителей расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>
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КрымФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииРежим ЧСИгорь ТкаченкоНовости Крыма
 
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