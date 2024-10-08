В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек
В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек – власти
09:44 08.10.2024 (обновлено: 09:56 08.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
"Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей - была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - проинформировал он.
После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - призвал Ткаченко.
В ночь на понедельник произошло возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии. Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления в первый же день часть жителей расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12.
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