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В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек

В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Феодосии из-за ЧП на нефтебазе эвакуировали более 1000 человек

Более тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T09:44

2024-10-08T09:44

2024-10-08T09:56

крым

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

режим чс

игорь ткаченко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города.На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.В ночь на понедельник произошло возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии. Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления в первый же день часть жителей расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ №9 и 12. Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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