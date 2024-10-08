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Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы
Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы
Второй день в Феодосии продолжается борьба с пожаром на нефтяном терминале, небо вокруг зоны ЧП по-прежнему в темном дыму. На месте работают специалисты МЧС и... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T10:37
2024-10-08T10:44
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
происшествия
нефтебаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Второй день в Феодосии продолжается борьба с пожаром на нефтяном терминале, небо вокруг зоны ЧП по-прежнему в темном дыму. На месте работают специалисты МЧС и правоохранители, из-за перекрытых дорог на объездных путях образовались заторы. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.Зона эвакуации расширенаНад городом виден плотный столб к дыма, который тянется к морю, передает корреспондент РИА Новости Крым. Направление ветра к этому часу уводит его от большинства жилых районов. Однако для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. Гражданские машины разворачивают, вокруг - десятки автомобилей спецтехники. Здесь и пожарно-спасательные расчеты, и полиция, и представители органов власти. Задача одна - как можно быстрее ликвидировать последствия возгорания и обезопасить людей.По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, для обеспечения безопасности также эвакуировали жителей Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.Пострадавших, по информации городских властей, нет.Движение транспортаДороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе "Таврида" - от Керченского шоссе до Владиславовки.По направлению к этому участку образовался большой автомобильный затор. Сейчас водителям, следующим в поселок Приморский и село Береговое, предлагают ехать в объезд – двигаться следует в обратную сторону к поселку Первомайское Кировского района, до съезда на "Тавриду" и далее по трассе до съезда к указанным населенным пунктам. В эту сторону также образовались пробки."Автобусы Центр - Приморский (№4) будут ходить по следующему маршруту: центр-улица Федько (без захода на автовокзал) - Калинина - Чкалова - Керченское шоссе - далее выход на село Первомайское, далее по "Тавриде", выход с трассы на улице Просвящения- Промышленная-Гагарина- Керченское шоссе-Железнодорожная- Советская-выход на Керченское шоссе-выход на трассу "Таврида" и обратно в центр", - информирует администрация города о движении общественного транспорта.Маршрутки курсируют каждые полчаса в обоих направлениях. В целом ситуация в городе спокойная, все работает в штатном режиме. Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазеДвижение пригородных поездов под Феодосией остановленоРежим ЧС ввели в Феодосии - создана временная зона ограничения
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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, нефтебаза, режим чс, крым, транспорт, логистика, новости крыма, общество, эвакуация
Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы

Пожар в Феодосии на нефтебазе тушат второй день - эвакуированы более тысячи человек

10:37 08.10.2024 (обновлено: 10:44 08.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Второй день в Феодосии продолжается борьба с пожаром на нефтяном терминале, небо вокруг зоны ЧП по-прежнему в темном дыму. На месте работают специалисты МЧС и правоохранители, из-за перекрытых дорог на объездных путях образовались заторы. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым

Зона эвакуации расширена

Над городом виден плотный столб к дыма, который тянется к морю, передает корреспондент РИА Новости Крым. Направление ветра к этому часу уводит его от большинства жилых районов. Однако для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП.

"К этому времени зону эвакуации расширили. В частности, ночью вывезли жителей микрорайона Ближние Камыши. Людей разместили в эвакуационном пункте. Пока никого не пускаем", - сообщают РИА Новости Крым правоохранители, которые дежурят на подъездах к месту происшествия.

Гражданские машины разворачивают, вокруг - десятки автомобилей спецтехники. Здесь и пожарно-спасательные расчеты, и полиция, и представители органов власти. Задача одна - как можно быстрее ликвидировать последствия возгорания и обезопасить людей.
По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, для обеспечения безопасности также эвакуировали жителей Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.

"После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом", - рассказал Ткаченко.

Пострадавших, по информации городских властей, нет.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
Пожар на нефтебазе в Феодосии

Движение транспорта

Дороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе "Таврида" - от Керченского шоссе до Владиславовки.
По направлению к этому участку образовался большой автомобильный затор. Сейчас водителям, следующим в поселок Приморский и село Береговое, предлагают ехать в объезд – двигаться следует в обратную сторону к поселку Первомайское Кировского района, до съезда на "Тавриду" и далее по трассе до съезда к указанным населенным пунктам. В эту сторону также образовались пробки.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
"Автобусы Центр - Приморский (№4) будут ходить по следующему маршруту: центр-улица Федько (без захода на автовокзал) - Калинина - Чкалова - Керченское шоссе - далее выход на село Первомайское, далее по "Тавриде", выход с трассы на улице Просвящения- Промышленная-Гагарина- Керченское шоссе-Железнодорожная- Советская-выход на Керченское шоссе-выход на трассу "Таврида" и обратно в центр", - информирует администрация города о движении общественного транспорта.
Маршрутки курсируют каждые полчаса в обоих направлениях. В целом ситуация в городе спокойная, все работает в штатном режиме.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
Пожар на нефтебазе в Феодосии
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