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Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой
Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой
Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжаются в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T10:00
2024-10-08T10:00
2024-10-08T10:00
пожар на нефтебазе в феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжаются в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".Там уточнили, что во вторник будет организован подвоз воды. Так, жителям Ближних Камышей воду подвезут:В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды: В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10 с 13:20 до 14:30; СТ "Здоровье" 2-ой Садовый проезд, 31 с 14:50 до 16:30.В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах: Накануне в системе водоснабжения Феодосии также были перебои, о чем заранее предупреждала "Вода Крыма". Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты эвакопункты. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы ТавридаВ Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазыМы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчасВведение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк
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Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой
Из-за ЧС на нефтебазе под Феодосией продолжаются перебои с водой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжаются в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".
"Уважаемые жители пгт. Приморский, с. Береговое, Ближние Камыши! Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера продолжаются. В системе водоснабжения населенных пунктов снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды", - говорится в Telegram-канале предприятия.
Там уточнили, что во вторник будет организован подвоз воды. Так, жителям Ближних Камышей воду подвезут:
—на улицу Дружбы, 30Б-30А с 10:00 до 11:30 и с 14:50 до 16:30;
—на улицу Дружбы, 36 с 11:50 до 13:00 и с 16:50 до 18:00;
—на улицу Дружбы, 42-44 с 13:20 до 14:30 и с 18:20 до 20:30;
—на улицу Дружбы, 56 с 10:00 до 11:30;
— на улицу О. Кошевого/ул. Совхозная с 11:50 до 13:00.
В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды:
—улица 40 лет Победы, 1, с 10:00 до 11:30;
—пер. Школьный/ пер. Набережный с 11:50 до 13:00.
В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10 с 13:20 до 14:30; СТ "Здоровье" 2-ой Садовый проезд, 31 с 14:50 до 16:30.
В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах:
—Советская, 22-20, с 10:00 до 11:30;
—Гагарина, 17, с 11:50 до 13:00;
—Гагарина, 21, с 13:20 до 14:30;
—Просвещения, 1, с 13:20 до 14:30;
—Просвещения, 4, с 14:50 до 16:30;
—Южная, 13Б-11, с 14:50 до 16:30;
—Мира/пер. Степной с 16:50 до 18:00;
—Кафа /ул. Кабельная с 18:20 до 20:30; Тодуа, 7 с 16:50 до 18:00.
Накануне в системе водоснабжения Феодосии также были перебои, о чем заранее предупреждала
"Вода Крыма". Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Возгорание на нефтебазе
в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать
жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты эвакопункты. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ
в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>> Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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