https://crimea.ria.ru/20241008/iz-za-chs-na-feodosiyskoy-neftebaze-v-prigorode-pereboi-s-vodoy-1140918210.html

Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой

Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой

Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжаются в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T10:00

2024-10-08T10:00

2024-10-08T10:00

пожар на нефтебазе в феодосии

пожар

феодосия

вода крыма

новости крыма

крым

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_7f04adc002fc3454617367fd8e048fd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжаются в окрестностях города. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".Там уточнили, что во вторник будет организован подвоз воды. Так, жителям Ближних Камышей воду подвезут:В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды: В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10 с 13:20 до 14:30; СТ "Здоровье" 2-ой Садовый проезд, 31 с 14:50 до 16:30.В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах: Накануне в системе водоснабжения Феодосии также были перебои, о чем заранее предупреждала "Вода Крыма". Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Развернуты эвакопункты. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии закрыт съезд с трассы ТавридаВ Феодосии запустят автобус в объезд горящей нефтебазыМы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчасВведение талонов на бензин в Крыму из-за пожара на нефтебазе – фейк

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтебазе в феодосии, пожар, феодосия, вода крыма, новости крыма, крым, водоснабжение