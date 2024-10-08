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Крымский мост сейчас – растет очередь из Керчи - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Крымский мост сейчас – растет очередь из Керчи
Крымский мост сейчас – растет очередь из Керчи - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Крымский мост сейчас – растет очередь из Керчи
Днем во вторник у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T14:09
2024-10-08T14:10
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем является обязательной процедурой и необходим в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас – растет очередь из Керчи

Проезда по Крымскому мосту ждут 90 машин со стороны Керчи

14:09 08.10.2024 (обновлено: 14:10 08.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Днем во вторник у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем является обязательной процедурой и необходим в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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