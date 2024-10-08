https://crimea.ria.ru/20241008/rossiya-budet-vsemerno-ukreplyat-sotrudnichestvo-so-stranami-sng--putin-1140932026.html

Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин

Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин

Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в узком составе.Российский лидер также выразил надежду на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом.Саммит СНГ открылся встречей в узком составе в Большом Кремлевском дворце. В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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