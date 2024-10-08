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Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в узком составе.Российский лидер также выразил надежду на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом.Саммит СНГ открылся встречей в узком составе в Большом Кремлевском дворце. В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
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владимир путин (политик), снг, новости, москва, россия, сотрудничество, политика, в мире
Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
Путин: Россия настроена на всемерное укрепление сотрудничества со странами СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в узком составе.
"Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году, и масштабные планы соответствующих мероприятий", – сказал Путин, открывая заседание.
Российский лидер также выразил надежду на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом.
Саммит СНГ открылся встречей в узком составе в Большом Кремлевском дворце. В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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