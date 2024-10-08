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Воздушная цель сбита над Севастополем - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Воздушная цель сбита над Севастополем
Воздушная цель сбита над Севастополем - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Воздушная цель сбита над Севастополем
Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города при обнаружении опасных находок сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, заверил губернатор. Ранее во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу по баллистике. Людей призвали немедленно пройти в укрытия, общественный транспорт приостановил работу. Спустя 12 минут был объявлен отбой опасности. Маршрутки и морской транспорт вернулись к работе в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, пво, атаки всу на крым
Воздушная цель сбита над Севастополем

Силы ПВО уничтожили воздушную цель в районе Северной стороны Севастополя – Развожаев

16:18 08.10.2024 (обновлено: 16:30 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе отработало ПВО. По предварительной информации одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксирована", - сообщил он в своем ТГ-канале.
Он призвал жителей и гостей города при обнаружении опасных находок сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, заверил губернатор.
Ранее во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу по баллистике. Людей призвали немедленно пройти в укрытия, общественный транспорт приостановил работу. Спустя 12 минут был объявлен отбой опасности. Маршрутки и морской транспорт вернулись к работе в штатном режиме.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаПВОАтаки ВСУ на Крым
 
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