https://crimea.ria.ru/20241008/vozdushnaya-tsel-sbita-nad-sevastopolem--1140931270.html
Воздушная цель сбита над Севастополем
Воздушная цель сбита над Севастополем - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Воздушная цель сбита над Севастополем
Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T16:18
2024-10-08T16:18
2024-10-08T16:30
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости крыма
пво
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города при обнаружении опасных находок сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, заверил губернатор. Ранее во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу по баллистике. Людей призвали немедленно пройти в укрытия, общественный транспорт приостановил работу. Спустя 12 минут был объявлен отбой опасности. Маршрутки и морской транспорт вернулись к работе в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_186f35c5273db3e3e961e39f5b930030.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, пво, атаки всу на крым
Воздушная цель сбита над Севастополем
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в районе Северной стороны Севастополя – Развожаев
16:18 08.10.2024 (обновлено: 16:30 08.10.2024)