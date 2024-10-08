https://crimea.ria.ru/20241008/vozdushnaya-tsel-sbita-nad-sevastopolem--1140931270.html

Воздушная цель сбита над Севастополем

Воздушная цель сбита над Севастополем - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Воздушная цель сбита над Севастополем

Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T16:18

2024-10-08T16:18

2024-10-08T16:30

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости крыма

пво

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города при обнаружении опасных находок сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, заверил губернатор. Ранее во вторник в Севастополе объявили воздушную тревогу по баллистике. Людей призвали немедленно пройти в укрытия, общественный транспорт приостановил работу. Спустя 12 минут был объявлен отбой опасности. Маршрутки и морской транспорт вернулись к работе в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, пво, атаки всу на крым