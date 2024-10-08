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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T16:01
2024-10-08T16:01
севастополь
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Морской и наземный общественный транспорт, который прекращал движение во время воздушной тревоги, возобновил свою работу.Отмена воздушной опасности возможна только после соответствующего сигнала, который дают военные. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Граждане могут покинуть укрытия. Общественный транспорт возобновляет работу.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, михаил развожаев, новости, новости крыма, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

16:01 08.10.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Морской и наземный общественный транспорт, который прекращал движение во время воздушной тревоги, возобновил свою работу.
Отмена воздушной опасности возможна только после соответствующего сигнала, который дают военные. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Граждане могут покинуть укрытия. Общественный транспорт возобновляет работу.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.
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