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Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели
Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели
В Ялте задержаны два молодых человека, которые похитили 18-летнего парня и, угрожая ножом, требовали вернуть "долг" в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T14:34
2024-10-08T14:34
2024-10-08T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Ялте задержаны два молодых человека, которые похитили 18-летнего парня и, угрожая ножом, требовали вернуть "долг" в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По предварительным данным, инцидент произошел в августе этого года. Напарников задержали правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ОМОН Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под стражей.Ранее в Севастополе двух рецидивистов из Краснодарского края приговорили к 19 годам заключения на двоих за нападение на иностранца и вымогательство у него крупной суммы денег под видом сотрудников правоохранительных органов. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательствеПредставились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиЖитель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, ялта, вымогательство, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, общество, уголовный кодекс
Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели
Двое крымчан задержаны за похищение юноши и вымогательство 1,5 миллионов рублей