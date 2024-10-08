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Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели

Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели

В Ялте задержаны два молодых человека, которые похитили 18-летнего парня и, угрожая ножом, требовали вернуть "долг" в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T14:34

2024-10-08T14:34

2024-10-08T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Ялте задержаны два молодых человека, которые похитили 18-летнего парня и, угрожая ножом, требовали вернуть "долг" в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По предварительным данным, инцидент произошел в августе этого года. Напарников задержали правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ОМОН Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под стражей.Ранее в Севастополе двух рецидивистов из Краснодарского края приговорили к 19 годам заключения на двоих за нападение на иностранца и вымогательство у него крупной суммы денег под видом сотрудников правоохранительных органов. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательствеПредставились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиЖитель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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