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Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества

Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества

За первое полугодие 2024 года совокупный валовый внутренний продукт стран СНГ увеличился на 4,7%, а инвестиции в основной капитал – на 11,2%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2024 года совокупный валовый внутренний продукт стран СНГ увеличился на 4,7%, а инвестиции в основной капитал – на 11,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в расширенном составе.Кроме того, промышленное производство выросло на 4,3%, объем грузоперевозок - на 4,9%, оборот розничной торговли - на 8,6%.В ходе выступления российский лидер также озвучил ряд инициатив. В частности, Путин предложил учредить в СНГ почетное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукцииКроме того, президент России предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы волонтеров. Для наиболее значимых волонтерских инициатив предлагается ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.Саммит СНГ открылся встречей в узком составе в Большом Кремлевском дворце. В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин посетил мариуполь, москва, кремль, новости, снг, сотрудничество, политика, в мире