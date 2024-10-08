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Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
За первое полугодие 2024 года совокупный валовый внутренний продукт стран СНГ увеличился на 4,7%, а инвестиции в основной капитал – на 11,2%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T17:11
2024-10-08T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2024 года совокупный валовый внутренний продукт стран СНГ увеличился на 4,7%, а инвестиции в основной капитал – на 11,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в расширенном составе.Кроме того, промышленное производство выросло на 4,3%, объем грузоперевозок - на 4,9%, оборот розничной торговли - на 8,6%.В ходе выступления российский лидер также озвучил ряд инициатив. В частности, Путин предложил учредить в СНГ почетное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукцииКроме того, президент России предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы волонтеров. Для наиболее значимых волонтерских инициатив предлагается ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.Саммит СНГ открылся встречей в узком составе в Большом Кремлевском дворце. В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
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РИА Новости Крым
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60
владимир путин посетил мариуполь, москва, кремль, новости, снг, сотрудничество, политика, в мире
Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества

Совокупный ВВП стран Содружества за полгода увеличился на 4,7% – Путин

17:11 08.10.2024 (обновлено: 17:20 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. За первое полугодие 2024 года совокупный валовый внутренний продукт стран СНГ увеличился на 4,7%, а инвестиции в основной капитал – на 11,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в расширенном составе.

"С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств-участников СНГ. А также рост взаимных торгово-инвестиционных обменов в рамках содружества. Так, за первое полугодие совокупный ВВП наших стран увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал – на 11,2%", – отметил Путин.

Кроме того, промышленное производство выросло на 4,3%, объем грузоперевозок - на 4,9%, оборот розничной торговли - на 8,6%.
В ходе выступления российский лидер также озвучил ряд инициатив. В частности, Путин предложил учредить в СНГ почетное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции
"Это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал в разгроме врага", – отметил российский лидер.
Кроме того, президент России предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы волонтеров. Для наиболее значимых волонтерских инициатив предлагается ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.
Саммит СНГ открылся встречей в узком составе в Большом Кремлевском дворце. В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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