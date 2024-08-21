https://crimea.ria.ru/20240821/mir-v-zakavkaze-ekspert-nazval-glavnykh-soyuznikov-rossii-1139744212.html

Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России

Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России

Сохранить мир в Закавказье России помогут Иран, Турция и Азербайджан, отношения с которым сегодня у РФ выходят на новый, союзнический уровень, что доказала... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T08:36

2024-08-21T08:36

2024-08-21T08:36

закавказье

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

россия

азербайджан

иран

турция

владимир путин (политик)

ильхам алиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сохранить мир в Закавказье России помогут Иран, Турция и Азербайджан, отношения с которым сегодня у РФ выходят на новый, союзнический уровень, что доказала недавняя встреча президентов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению эксперта, недавняя встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева доказала, что отношения между странами будут только укрепляться и уже сейчас выходят на новый уровень. Об этом свидетельствуют новые термины, звучавшие в беседе, заметил он.По его словам, ранее российские политики, говоря о взаимоотношениях с различными странами, использовали слово "союзник" в основном по отношению к двум государствам: Белоруссии и Сирии. Говоря же о других, употребляли термины "углубленное партнерство", "стратегическое партнерство" и так далее, отметил Горбачев.И изменение риторики является вектором дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, считает он. А они у стран особые в силу целого ряда обстоятельств."Это связано и с экономикой, и с вопросами, завязанными на безопасность", – заметил Горбачев.Он подчеркнул, что с 2014 года интенсивно идет процесс формирования единого Черноморско-Каспийского геостратегического пространства с его новыми логистическими коридорами и энергопотоками, где одна из ключевых ролей принадлежит Баку."А учитывая, что у нас (в стране – ред.) мощная азербайджанская диаспора, взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне и Баку несколько нейтрален в отношении российско-украинского военного противостояния, в отличие от той же Армении и Турции. Я думаю, что этот визит будет иметь серьезные последствия. Азербайджан будет нам ближе, он подтянется к нам. И это, я думаю, весьма важно на данном этапе", – поделился мнением Горбачев.Сближение между странами будет происходить на разных уровнях и направлениях, в том числе в вопросе установления мира в Закавказье, считает эксперт.При этом, по мнению Горбачева, Азербайджан будет выступать не противовесом, а балансом в отношениях между Москвой и Ереваном, который России так же близок, как Баку."Но тут речь идет о персоналиях, которые привносят в политику субъективный фактор", – подытожил эксперт.Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В рамках него состоялась официальная встреча российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла в резиденции Загульба в одноименном поселке близ Баку. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.20 августа Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрутаПутин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и ЕреваномТорговля между Россией и Азербайджаном расширится

закавказье

россия

азербайджан

иран

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закавказье, сергей горбачев, мнения, россия, азербайджан, иран, турция, владимир путин (политик), ильхам алиев, политика, экономика