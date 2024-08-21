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Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
Сохранить мир в Закавказье России помогут Иран, Турция и Азербайджан, отношения с которым сегодня у РФ выходят на новый, союзнический уровень, что доказала... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T08:36
2024-08-21T08:36
закавказье
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
мнения
россия
азербайджан
иран
турция
владимир путин (политик)
ильхам алиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сохранить мир в Закавказье России помогут Иран, Турция и Азербайджан, отношения с которым сегодня у РФ выходят на новый, союзнический уровень, что доказала недавняя встреча президентов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению эксперта, недавняя встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева доказала, что отношения между странами будут только укрепляться и уже сейчас выходят на новый уровень. Об этом свидетельствуют новые термины, звучавшие в беседе, заметил он.По его словам, ранее российские политики, говоря о взаимоотношениях с различными странами, использовали слово "союзник" в основном по отношению к двум государствам: Белоруссии и Сирии. Говоря же о других, употребляли термины "углубленное партнерство", "стратегическое партнерство" и так далее, отметил Горбачев.И изменение риторики является вектором дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, считает он. А они у стран особые в силу целого ряда обстоятельств."Это связано и с экономикой, и с вопросами, завязанными на безопасность", – заметил Горбачев.Он подчеркнул, что с 2014 года интенсивно идет процесс формирования единого Черноморско-Каспийского геостратегического пространства с его новыми логистическими коридорами и энергопотоками, где одна из ключевых ролей принадлежит Баку."А учитывая, что у нас (в стране – ред.) мощная азербайджанская диаспора, взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне и Баку несколько нейтрален в отношении российско-украинского военного противостояния, в отличие от той же Армении и Турции. Я думаю, что этот визит будет иметь серьезные последствия. Азербайджан будет нам ближе, он подтянется к нам. И это, я думаю, весьма важно на данном этапе", – поделился мнением Горбачев.Сближение между странами будет происходить на разных уровнях и направлениях, в том числе в вопросе установления мира в Закавказье, считает эксперт.При этом, по мнению Горбачева, Азербайджан будет выступать не противовесом, а балансом в отношениях между Москвой и Ереваном, который России так же близок, как Баку."Но тут речь идет о персоналиях, которые привносят в политику субъективный фактор", – подытожил эксперт.Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В рамках него состоялась официальная встреча российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла в резиденции Загульба в одноименном поселке близ Баку. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.20 августа Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрутаПутин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и ЕреваномТорговля между Россией и Азербайджаном расширится
закавказье
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закавказье, сергей горбачев, мнения, россия, азербайджан, иран, турция, владимир путин (политик), ильхам алиев, политика, экономика
Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России

Сохранить мир в Закавказье России помогут Азербайджан, Иран и Турция – эксперт

08:36 21.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные в Закавказье
Военные в Закавказье - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сохранить мир в Закавказье России помогут Иран, Турция и Азербайджан, отношения с которым сегодня у РФ выходят на новый, союзнический уровень, что доказала недавняя встреча президентов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По мнению эксперта, недавняя встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева доказала, что отношения между странами будут только укрепляться и уже сейчас выходят на новый уровень. Об этом свидетельствуют новые термины, звучавшие в беседе, заметил он.
"И от нашего президента, и от Алиева звучали слова не только связанные с партнерством, но и термины "союзнические отношения", "союзник". Думаю, именно на это нужно обратить внимание", – сказал Горбачев.
По его словам, ранее российские политики, говоря о взаимоотношениях с различными странами, использовали слово "союзник" в основном по отношению к двум государствам: Белоруссии и Сирии. Говоря же о других, употребляли термины "углубленное партнерство", "стратегическое партнерство" и так далее, отметил Горбачев.
И изменение риторики является вектором дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, считает он. А они у стран особые в силу целого ряда обстоятельств.
"Это связано и с экономикой, и с вопросами, завязанными на безопасность", – заметил Горбачев.
Он подчеркнул, что с 2014 года интенсивно идет процесс формирования единого Черноморско-Каспийского геостратегического пространства с его новыми логистическими коридорами и энергопотоками, где одна из ключевых ролей принадлежит Баку.
"А учитывая, что у нас (в стране – ред.) мощная азербайджанская диаспора, взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне и Баку несколько нейтрален в отношении российско-украинского военного противостояния, в отличие от той же Армении и Турции. Я думаю, что этот визит будет иметь серьезные последствия. Азербайджан будет нам ближе, он подтянется к нам. И это, я думаю, весьма важно на данном этапе", – поделился мнением Горбачев.
Сближение между странами будет происходить на разных уровнях и направлениях, в том числе в вопросе установления мира в Закавказье, считает эксперт.

"Это и развитие отношений в экономике, и поддержка друг друга на международной арене. И стремление сделать так, чтобы Закавказье было зоной мира, не допустить туда "западников". Иран, Турция, Азербайджан и Россия, безусловно, способны в этом регионе не допустить очага глобальной войны, которая Западом разжигается везде, где это возможно", – выразил мнение политолог.

При этом, по мнению Горбачева, Азербайджан будет выступать не противовесом, а балансом в отношениях между Москвой и Ереваном, который России так же близок, как Баку.
"Но тут речь идет о персоналиях, которые привносят в политику субъективный фактор", – подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В рамках него состоялась официальная встреча российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла в резиденции Загульба в одноименном поселке близ Баку. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
20 августа Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.
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Радио "Спутник в Крыму"ЗакавказьеСергей ГорбачевМненияРоссияАзербайджанИранТурцияВладимир Путин (политик)Ильхам АлиевПолитикаЭкономика
 
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