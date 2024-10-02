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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T12:28
2024-10-02T12:28
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.1 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.30 сентября военнослужащие группировки "Центр" взяли под контроль село Нелеповка в ДНР.29 сентября была освобождена Макеевка в Луганской Народной Республике , 27 сентября – Мариновка в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила Верхнекаменское в ДНР – Минобороны

12:28 02.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении ведомства.
1 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.
30 сентября военнослужащие группировки "Центр" взяли под контроль село Нелеповка в ДНР.
29 сентября была освобождена Макеевка в Луганской Народной Республике , 27 сентября – Мариновка в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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