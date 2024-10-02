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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T12:28

2024-10-02T12:28

2024-10-02T12:28

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.1 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.30 сентября военнослужащие группировки "Центр" взяли под контроль село Нелеповка в ДНР.29 сентября была освобождена Макеевка в Луганской Народной Республике , 27 сентября – Мариновка в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу