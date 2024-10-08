https://crimea.ria.ru/20241008/na-ukraine-unichtozhen-konteynerovoz-s-boepripasami-dlya-vsu-1140925411.html

На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2024

На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

Вооруженные силы России разбили контейнеровоз с боеприпасами для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T13:27

2024-10-08T13:27

2024-10-08T13:30

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

himars

пво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136657506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0b975d5b83c2c6d1ce2c2b93c24e358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили контейнеровоз с боеприпасами для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 052 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны сообщали, что в понедельник групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" нанесен по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два военных аэродрома поражены на УкраинеВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, пво, беспилотник (бпла, дрон)