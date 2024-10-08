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На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.10.2024
На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
Вооруженные силы России разбили контейнеровоз с боеприпасами для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T13:27
2024-10-08T13:30
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили контейнеровоз с боеприпасами для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 052 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны сообщали, что в понедельник групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" нанесен по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два военных аэродрома поражены на УкраинеВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, пво, беспилотник (бпла, дрон)
На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

Армия России уничтожила контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ и 3 реактивных снаряда HIMARS

13:27 08.10.2024 (обновлено: 13:30 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили контейнеровоз с боеприпасами для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27 052 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщали, что в понедельник групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" нанесен по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУHIMARSПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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