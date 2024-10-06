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ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T14:55
2024-10-06T14:55
2024-10-06T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщило Минобороны РФ и показало видео.По данным оборонного ведомства, в момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.На кадрах объективного контроля запечатлен мощный взрыв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
https://crimea.ria.ru/20241006/vsu-snova-proryvalis-cherez-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1140878424.html
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министерство обороны рф, харьков, харьковская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
ВКС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом управляемой авиабомбы