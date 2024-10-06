https://crimea.ria.ru/20241006/vs-rf-razbili-rechnuyu-perepravu-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-udarom-aviabomby-1140879839.html

ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы

ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы - РИА Новости Крым, 06.10.2024

ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы

Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T14:55

2024-10-06T14:55

2024-10-06T14:55

министерство обороны рф

харьков

харьковская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111186/38/1111863848_343:185:2200:1230_1920x0_80_0_0_d686ac2bfe2315a915498da434d239cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщило Минобороны РФ и показало видео.По данным оборонного ведомства, в момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.На кадрах объективного контроля запечатлен мощный взрыв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины

https://crimea.ria.ru/20241006/vsu-snova-proryvalis-cherez-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1140878424.html

харьков

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, харьков, харьковская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости