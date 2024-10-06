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ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T14:55
2024-10-06T14:55
министерство обороны рф
харьков
харьковская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщило Минобороны РФ и показало видео.По данным оборонного ведомства, в момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.На кадрах объективного контроля запечатлен мощный взрыв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
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министерство обороны рф, харьков, харьковская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы

ВКС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом управляемой авиабомбы

14:55 06.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области точным ударом авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Летчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.
По данным оборонного ведомства, в момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.
На кадрах объективного контроля запечатлен мощный взрыв.
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