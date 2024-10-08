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Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор
Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор
Воздух в районе жилой застройки вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сказала РИА... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T15:46
2024-10-08T16:14
пожар на нефтебазе в феодосии
феодосия
новости крыма
крым
роспотребнадзор
наталья пеньковская
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Воздух в районе жилой застройки вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Мониторинг качества воздуха ведется с 7 октября. Замеры проводятся регулярно, сегодня пробы воздуха были отобраны в полночь, в 06:00, в 12:00 и в 15:00."Мы меряем только в конкретных точках, в ближайшей зоне жилой застройки, которая не находится в зоне отселения, – уточнила представитель Роспотребнадзора. – И по направлению движения ветра тоже в жилой застройке. Мы не меряем атмосферный воздух непосредственно в очаге возгорания".Мониторинг состояния атмосферного воздуха Роспотребнадзор начал проводить почти сразу после возгорания на Феодосийской нефтебазе. Он проводится в зоне жилой застройки с учетом направления ветра, объяснили в ведомстве. Исследования проводятся в контрольных точках на территории жилых домов по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазыИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой
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пожар на нефтебазе в феодосии, феодосия, новости крыма, крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, происшествия
Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор

В воздухе вокруг горящей в Крыму нефтебазы концентрация вредных веществ не превышена

15:46 08.10.2024 (обновлено: 16:14 08.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Воздух в районе жилой застройки вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"По результатам, которые получены на сегодня, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, которые определяются исходя из характера возгорания, не зарегистрировано", – сказала Пеньковская.

Мониторинг качества воздуха ведется с 7 октября. Замеры проводятся регулярно, сегодня пробы воздуха были отобраны в полночь, в 06:00, в 12:00 и в 15:00.
"Мы меряем только в конкретных точках, в ближайшей зоне жилой застройки, которая не находится в зоне отселения, – уточнила представитель Роспотребнадзора. – И по направлению движения ветра тоже в жилой застройке. Мы не меряем атмосферный воздух непосредственно в очаге возгорания".
Мониторинг состояния атмосферного воздуха Роспотребнадзор начал проводить почти сразу после возгорания на Феодосийской нефтебазе. Он проводится в зоне жилой застройки с учетом направления ветра, объяснили в ведомстве. Исследования проводятся в контрольных точках на территории жилых домов по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.
Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Пожар на нефтебазе в ФеодосииФеодосияНовости КрымаКрымРоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяПроисшествия
 
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