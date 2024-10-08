https://crimea.ria.ru/20241008/vozdukh-u-neftebazy-v-feodosii-rospotrebnadzor-ozvuchil-rezultat-proverki-1140930028.html

Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор

Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор

Воздух в районе жилой застройки вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сказала РИА... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T15:46

2024-10-08T15:46

2024-10-08T16:14

пожар на нефтебазе в феодосии

феодосия

новости крыма

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роспотребнадзор

наталья пеньковская

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Воздух в районе жилой застройки вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Мониторинг качества воздуха ведется с 7 октября. Замеры проводятся регулярно, сегодня пробы воздуха были отобраны в полночь, в 06:00, в 12:00 и в 15:00."Мы меряем только в конкретных точках, в ближайшей зоне жилой застройки, которая не находится в зоне отселения, – уточнила представитель Роспотребнадзора. – И по направлению движения ветра тоже в жилой застройке. Мы не меряем атмосферный воздух непосредственно в очаге возгорания".Мониторинг состояния атмосферного воздуха Роспотребнадзор начал проводить почти сразу после возгорания на Феодосийской нефтебазе. Он проводится в зоне жилой застройки с учетом направления ветра, объяснили в ведомстве. Исследования проводятся в контрольных точках на территории жилых домов по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12. Учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазыИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтебазе в феодосии, феодосия, новости крыма, крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, происшествия