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Жителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имущество - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Жителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имущество
Жителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имущество - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Жителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имущество
Жители Феодосии, утратившие имущество вследствие пожара на нефтебазе, получат компенсации в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T14:43
2024-10-08T14:43
пожар на нефтебазе в феодосии
сергей аксенов
феодосия
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Жители Феодосии, утратившие имущество вследствие пожара на нефтебазе, получат компенсации в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики также сообщил, что на месте ликвидации последствий ЧС сформирована группировка сил из профильных ведомств. По словам Аксенова, "все решения принимаются верно и своевременно".Он также поблагодарил всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС.Аксенов добавил, что ситуация в Феодосии находится на контроле федерального центра.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.Для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. По данным главы администрации города Игоря Ткаченко, также эвакуированы жители Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.В городе на базе двух школ развернули пункты для сбора и эвакуации жителей из зоны чрезвычайной ситуацииВо вторник администрация города сообщила, что из-за пожара проводится эвакуация жителей микрорайона Северный.Дороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе "Таврида" - от Керченского шоссе до Владиславовки.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы услышали: "Эвакуация!" – что происходит в ПВР Феодосии сейчасИз-за ЧС на нефтебазе в Феодосии возможны перебои с водойПожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы
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РИА Новости Крым
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пожар на нефтебазе в феодосии, сергей аксенов, феодосия, компенсация ущерба, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Жителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имущество

Феодосийцам выплатят компенсацию за потерю имущества при пожаре на нефтебазе – Аксенов

14:43 08.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Жители Феодосии, утратившие имущество вследствие пожара на нефтебазе, получат компенсации в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики также сообщил, что на месте ликвидации последствий ЧС сформирована группировка сил из профильных ведомств. По словам Аксенова, "все решения принимаются верно и своевременно".
Он также поблагодарил всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС.
Аксенов добавил, что ситуация в Феодосии находится на контроле федерального центра.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. По данным главы администрации города Игоря Ткаченко, также эвакуированы жители Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.
В городе на базе двух школ развернули пункты для сбора и эвакуации жителей из зоны чрезвычайной ситуации
Во вторник администрация города сообщила, что из-за пожара проводится эвакуация жителей микрорайона Северный.
Дороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе "Таврида" - от Керченского шоссе до Владиславовки.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>
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