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Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
12:05 01.10.2024 (обновлено: 12:23 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", – сказано в сообщении.
Также нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ставки, Ямполь ДНР, Лозовая Харьковской области и Невское ЛНР.
Накануне стало известно о взятии под контроль села Нелеповка в ДНР.
29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.
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