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Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T12:05

2024-10-01T12:05

2024-10-01T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ставки, Ямполь ДНР, Лозовая Харьковской области и Невское ЛНР.Накануне стало известно о взятии под контроль села Нелеповка в ДНР.29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво