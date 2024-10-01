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Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T12:05
2024-10-01T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ставки, Ямполь ДНР, Лозовая Харьковской области и Невское ЛНР.Накануне стало известно о взятии под контроль села Нелеповка в ДНР.29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво
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Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

12:05 01.10.2024 (обновлено: 12:23 01.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", – сказано в сообщении.
Также нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ставки, Ямполь ДНР, Лозовая Харьковской области и Невское ЛНР.
Накануне стало известно о взятии под контроль села Нелеповка в ДНР.
29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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