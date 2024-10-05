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ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии России

ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии России - РИА Новости Крым, 05.10.2024

ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии России

Армия России прорывает оборону ВСУ в зоне спецоперации, освобождая новые территории и закрепляясь на выгодных рубежах – противник за сутки потерял почти 2000... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T13:15

2024-10-05T13:15

2024-10-05T13:15

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Армия России прорывает оборону ВСУ в зоне спецоперации, освобождая новые территории и закрепляясь на выгодных рубежах – противник за сутки потерял почти 2000 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые крупные потери, около 755 боевиков, враг понес в результате активных и решительных действий российских подразделений "Южной" группировки войск.За сутки на данном направлении российские бойцы не только освободили еще один населенный пункт – Желанное Второе, но и разбили формирования нескольких бригад ВСУ, а также отразили три контратаки украинских штурмовиков.Продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР и подразделения группировки войск "Центр", которые нанесли поражение бригадам теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк.На этом направлении также отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Общие потери противника составили до 490 военнослужащих.Еще 405 боевиков украинская армия потеряла в боях с подразделениями группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику противника в ДНР (Красный Лиман, Торское) и Харьковской области (Першетравневое, Изюмское, Купянск).Успешные бои ведут и подразделения группировки войск "Восток" в ДНР (в районе населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива) и Запорожской области (населенный пункт Левадное).Российские бойцы здесь заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны. Противник потерял до 110 военнослужащих."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих", – добавили в ведомстве.Кроме того, бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в Херсонской области в районе населенных пунктов Садовое и Приднепровское. Потери ВСУ тут составили до 50 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 16,5 тысяч боевиков за неделю"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь УкраинеВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу