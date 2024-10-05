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ВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара

ВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара - РИА Новости Крым, 05.10.2024

ВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении Угледара

Ключом к украинской обороне Угледара стал обходной маневр, благодаря которому ударами с флангов российским силам удалось взять город-крепость в клещи. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T10:12

2024-10-05T10:12

2024-10-05T10:12

угледар

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группировка войск "восток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Ключом к украинской обороне Угледара стал обходной маневр, благодаря которому ударами с флангов российским силам удалось взять город-крепость в клещи. Об этом рассказали бойцы группировки войск "Восток", которые участвовали в освобождении города. Их свидетельства приводит Минобороны РФ.По словам штурмовавших Угледар военнослужащих, ВСУ укрывались в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Город превратили в настоящую крепость, вспоминает участник штурма с позывным "Варяг", имеющий за плечами опыт взятия Урожайного и Пречистовки."У них выставлены были камеры на столбах, даже в лесополосах установлены камеры…Они наблюдали полностью город…. Плюс одна-две птички (дроны – ред.) за одной лесополосой наблюдает. Если увидели движение, то уже прилетают либо сбросники (ударные БПЛА – ред.), либо наводят уже артиллерийский огонь", – рассказал боец.Первым к Угледару с западного направления прорвался один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья. Своим катковым тралом он проложил дорогу штурмовикам, при этом сам попал под раздачу, но из боя не вышел, рассказал механик-водитель танка с позывным "Бурый".По словам фельдшера с позывным "Зуга", вывезти раненых бойцов во время штурма было очень непросто, так как ВСУ "намеренно атаковали группы эвакуации, не давая им возможности покинуть поле боя."У них, не знаю, привычка что ли: видят, что идет группа эвакуации, так они тут как тут – дроны-камикадзе и не дают эвакуировать раненых", – отметил военный медик.Перед лицом неминуемого окружения, подразделения ВСУ оставили Угледар. При этом свыше 40 солдат противника сдались в плен.О полном освобождении Угледара российской армией Минобороны РФ сообщило 3 октября. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами.Комментируя очередную победу ВС РФ на данном направлении, военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов сказал, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало освобождение УгледараБелоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Неслабая дыра в обороне": эксперт оценил значение освобождения Угледара

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угледар, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "восток"