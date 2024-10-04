https://crimea.ria.ru/20241004/chto-pokazalo-osvobozhdenie-ugledara-1140849820.html
Что показало освобождение Угледара
Что показало освобождение Угледара - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Что показало освобождение Угледара
Освобождение Угледара и падение украинской линии фронта в Донбассе стало ярким доказательством истинных целей США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T15:42
2024-10-04T15:42
2024-10-04T16:41
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Освобождение Угледара и падение фронта ВСУ ярко показали истинные цели США – политолог Колесниченко
Освобождение Угледара и падение фронта ВСУ ярко показали истинные цели США – политолог Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Освобождение Угледара и падение украинской линии фронта в Донбассе стало ярким доказательством истинных целей США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, освобождение Угледара показало, что военное руководство России грамотно выстроило эффективное продвижение войск, не поддавшись на курскую авантюру ВСУ, спланированную в Америке.Одновременно с этим в Курской области украинская армия потеряла огромное количество солдат элитных сил и западной военной техники, добавил политолог. С потерями украинских войск заокеанские кураторы Киева не считались в надежде на успех ради достижения внутренних политических целей главного игрока – США, сказал он."Все это подгонялось под выборы президента Соединенных Штатов Америки", – убежден Колесниченко.В итоге потеря Угледара стала глобальным проигрышем и для Владимира Зеленского, и для офицеров НАТО, "которые планировали бросок на Курскую область, рассчитывая, что где-то чего-то смогут добиться", отметил Колесниченко.Он подчеркнул, что Угледар – крупный населенный пункт на территории ДНР и последний важный опорный пункт украинской армии, потеряв который боевики утратили возможность подтягивать свежие войска, потому сегодня их фронт рушится."Это очень радостно. И мы, конечно, благодарны нашим Вооруженным Силам за эту тяжелую, но очень важную работу". - заключил Колесниченко.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара"Неслабая дыра в обороне": эксперт оценил значение освобождения Угледара
https://crimea.ria.ru/20240903/stremitelnoe-prodvizhenie-vs-rf-v-donbasse-chto-pomoglo-moschnomu-proryvu-1140094228.html
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Что показало освобождение Угледара
Освобождение Угледара и падение фронта ВСУ ярко показали истинные цели США – политолог
15:42 04.10.2024 (обновлено: 16:41 04.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым
. Освобождение Угледара и падение украинской линии фронта в Донбассе стало ярким доказательством истинных целей США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По мнению Колесниченко, освобождение Угледара
показало, что военное руководство России грамотно выстроило эффективное продвижение войск, не поддавшись на курскую авантюру ВСУ, спланированную в Америке.
"Они приближали эту победу очень аккуратно, помня главную задачу, которую поставили перед нашими Вооруженными силами: сохранение личного состава максимально, насколько это возможно. И это выполнялось. Не было штурмовых бросков – методично, медленно, последовательно сжимали кольцо и, наконец, Угледар был освобожден", – сказал Колесниченко.
Одновременно с этим в Курской области украинская армия потеряла огромное количество солдат элитных сил и западной военной техники, добавил политолог. С потерями украинских войск заокеанские кураторы Киева не считались в надежде на успех ради достижения внутренних политических целей главного игрока – США, сказал он.
"Все это подгонялось под выборы президента Соединенных Штатов Америки", – убежден Колесниченко.
В итоге потеря Угледара стала глобальным проигрышем и для Владимира Зеленского, и для офицеров НАТО, "которые планировали бросок на Курскую область, рассчитывая, что где-то чего-то смогут добиться", отметил Колесниченко.
"Фактически Украину разделили, превратили в тотальный полигон и теперь используют в качестве инструмента в предвыборной кампании президента США", – делает вывод политолог.
Он подчеркнул, что Угледар – крупный населенный пункт на территории ДНР и последний важный опорный пункт украинской армии, потеряв который боевики утратили возможность подтягивать свежие войска, потому сегодня их фронт рушится.
"Это очень радостно. И мы, конечно, благодарны нашим Вооруженным Силам за эту тяжелую, но очень важную работу". - заключил Колесниченко.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь
протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться".
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