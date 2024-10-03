https://crimea.ria.ru/20241003/kubyshka-pusteet-zapad-planiruet-sokratit-pomosch-ukraine-1140831482.html

"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине - РИА Новости Крым, 03.10.2024

"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

"Дошло до ситуации, когда уже нет памяти со стороны Украины об этой помощи". Так министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил "благодарность" Киева за... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T17:32

2024-10-03T17:32

2024-10-03T17:32

украина

европейский союз (ес)

европа

сша

нато

коллективный запад

поставки западного оружия украине

германия

венгрия

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. "Дошло до ситуации, когда уже нет памяти со стороны Украины об этой помощи". Так министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил "благодарность" Киева за ту военную помощь, которую Варшава оказывала неонацистскому режиму буквально с первых дней специальной военной операции. И дело здесь не только в непростых взаимоотношениях двух стран, союз которых омрачен "Волынской резней" и возведенной в статус государственной на Украине бандеровской идеологией. Польша, надо полагать, чувствует наметившийся тренд на постепенное урезание военных поставок и финансовых траншей Киеву. Далеко не все официальные лица на западе осмеливаются заявлять об этом открыто, отдавая эту миссию на откуп СМИ. Налицо тенденция, что уже со следующего года Украина будет получать от союзников гораздо меньше помощи, чем сейчас. Более того, денежный поток в Киев уже уменьшился.Западные вливания: минус $8,5 млрд за полгодаЗа первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%. Дальше, судя по всему, будет только хуже. Отрезанная от российских недорогих энергоносителей и сырья, экономика Европы тоже переживает далеко не лучшие времена. Победы правых партий и поражения глобалистов на выборах в ряде стран Старого Света – свидетельство в первую очередь обострения социально-экономических проблем в этих странах. Отношение европейских правительств к чрезмерному увлечению украинским конфликтом и игнорированию собственных проблем в экономике избиратели уже наглядно демонстрируют. Не обращать на это внимание власти не могут. Поэтому Киев с большой долей вероятности может получить значительно меньше обещанных объемов помощи даже от самых верных союзников.Германия: "горшочек пуст"К такому сценарию, в частности, готовится ФРГ, которая считается одной из самых надежных союзниц Украины в Европе. Германские издания пишут, что Берлин "судя по всему, больше не будет утверждать какие-либо выплаты, которые будут использованы для оказания помощи Украине". Немецкому бюджету катастрофически не хватает денег. Только за первое полугодие этого года в стране обанкротились 11 тысяч компаний, дороговизна энергоносителей вынуждает многих собственников выводить свои производства из страны. Минфин запускает режим жесткой экономии, прежде всего, по внешним программам, значительную часть финансирования которых "откусывает" Украина.В свою очередь Bild пишет, что Германия не сможет "выполнять обязательства по новым проектам поддержки ВСУ". Это коснется 30 приоритетных для Украины мер на общую сумму более 3 млрд евро, в том числе противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотных систем. Также проблемы у Украины могут возникнуть и с поставками боеприпасов, которые уже обещаны Киеву.В целом немецкая помощь Украине в ближайшие два года может сократиться в 10 раз по сравнению с нынешними объемами. О поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые киевский режим жаждет получить от Германии сильнее всего, речи также не идет. И в этом вопросе позиция Берлина, по крайней мере пока, остается непреклонной – эскалации с Россией там явно боятся больше, чем в Вашингтоне или Лондоне.Великобритания: "мы не Amazon"Лондон также считается одним из наиболее ярых сторонников киевского режима и идеи нанесения России "стратегического поражения" среди всех членов НАТО. Помощь от Британии, причем не только оружием и деньгами, но и наемниками и инструкторами, Украина получает регулярно, но и здесь иногда проскакивают намеки на то, что поддержка не может быть бесконечной.Какую помощь Киеву сможет оказать Лондон в следующем году, вопрос открытый. Новый премьер Кир Стармер заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину, но вот в каких объемах… Новому правительству нужно как-то закрыть брешь в бюджете размером в 22 миллиарда фунтов стерлингов (более 28 млрд долларов). По данным издания The Telegraph, с этой целью кабмин планирует серьезно урезать бюджет министерства обороны, в том числе расходов на модернизацию армии – ни много ни мало на 20%. А это сотни миллионов фунтов. Полностью перекрывать помощь киевскому режиму, разумеется, британцы, как и немцы, не будут – слишком многое поставлено на карту. Но вот сокращение объемов финансирования вполне возможно.ЕС: Венгрия может заблокировать кредитОсновным источником внешнего финансирования Украины в 2025 году будут Международный валютный фонд и Евросоюз. Так, в сентябре во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев было объявлено о предоставлении киевскому режиму кредита ЕС на 35 млрд евро. Займ является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в Европе российских активов.Но и здесь есть определенные сложности. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, союзники Киева продолжают торговаться по поводу окончательных деталей сделки, и окончательная цифра размера выделяемой помощи может оказаться ниже. При этом в Вашингтоне и Брюсселе опасаются, что Венгрия может заблокировать выделение средств, ведь перед поступлением денег непосредственно Украине выделение кредита должны одобрить в Евросоюзе.Но даже если этот кредит выделят в полном объеме, этого Украине хватит только на первые полгода 2025 года.США: "у Белого дома нет кубышки с деньгами"Еще в феврале этого года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по поводу проблем с одобрением финансирования Украины Конгрессом заявил: "У нас нет кубышки, в которой просто лежат деньги, которые мы можем направить Украине". Выделение Киеву 61 миллиарда долларов конгрессмены тогда все же одобрили. Однако сокращение военной помощи Киеву со стороны "американских друзей" наблюдается.Так, телеканал CNN в сентябре сообщил, что за последние месяцы объемы пакетов вооружений и другой помощи, которые США выделяют Украине, сократились из-за истощения запасов Пентагона."Нехватка (оружия – ред.) означает, что у администрации Джо Байдена все еще есть шесть миллиардов долларов на вооружение Украины, однако у Пентагона не хватает запасов, которые он хотел бы предоставить", - рассказали неназванные американские чиновники.По их словам, восполнение запасов стало настоящей проблемой для минобороны, и этот процесс может занять годы.Более того, в США сейчас полным ходом идет предвыборная кампания. От ее исхода будет зависеть очень многое, в том числе объемы поддержки Украины как минимум на 2025 год. В полное прекращение помощи Киеву со стороны Вашингтона в случае победы Дональда Трампа не верится – опять же, слишком многое на кону, да и от стремления максимально ослабить Россию жизнями украинских солдат Штаты не откажутся при любом президенте. Тем не менее, при определенных условиях трампистская Америка может урезать киевскому режиму финансирование.Вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко уже констатировала, что помощь Киеву со стороны Запада будет только уменьшаться, поэтому стране следует "самой обеспечивать свою экономическую самодостаточность и развивать собственную оборонную промышленность". И если первое весьма вероятно, то вот вторая часть предложения – чистой воды фантазия. Украина переживает колоссальную деиндустриализацию, катастрофический дефицит рабочей силы и фактический дефолт. Внешние вливания – последняя соломинка, за которую держится бюджет страны. Но и эти все пакеты, транши и кредиты не будут бесконечными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолтСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаУкраина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает

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https://crimea.ria.ru/20240910/novyy-mirnyy-plan-ot-germanii-po-ukraine-politolog-raskryl-tseli-zapada-1140265848.html

https://crimea.ria.ru/20240920/do-poslednego-maliytsa-kak-na-ukraine-ispolzuyut-terroristov-iz-afriki-1140500194.html

https://crimea.ria.ru/20240517/vengriya-vetirovala-rezolyutsiyu-soveta-evropy-po-formule-mira-zelenskogo-1137357707.html

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https://crimea.ria.ru/20240925/ukraina-na-80-zavisit-ot-voennoy-pomoschi-zapada--umerov-1140610236.html

украина

европа

сша

германия

венгрия

великобритания

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