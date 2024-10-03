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Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину
Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину
Слова министра обороны Польши о том, что Украина неблагодарна и потеряла память, забыв, кто ей первый помогал и как, были адресованы не Киеву. Они... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T15:10
2024-10-03T15:10
польша
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
игорь шатров
новости
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Слова министра обороны Польши о том, что Украина неблагодарна и потеряла память, забыв, кто ей первый помогал и как, были адресованы не Киеву. Они предназначались Западу, чтобы обозначить свое первоочередное право на украинские территории на случай дележа их остатков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную ей военную помощь. Он также подчеркнул, что Польша была первой страной, которая направила Украине "очень крупную помощь": в то время как Берлин отправлял каски, Варшава предоставляла танки.По мнению Шатрова, этот посыл был адресован не Зеленскому."Не Зеленскому он это сказал, конечно, а своим западным союзникам", – сказал Шатров.Эксперт считает, что это не последнее заявление на тему неблагодарности Киева со стороны Польши, которая "расчищает себе место на тот случай, если придется делить остатки Украины".Он считает, что конкретно Зеленскому никто ничего не будет говорить, так как на Западе успели убедиться, что это негодная персона, которая уже всех утомила гастролями по миру с требованием сбрасываться на войну. А также разговорами о "стратегии", которой "в военном плане не существует", указал эксперт.По его мнению, Запад уже понял, что киевский режим во главе с Зеленским – это очень непрофессиональные игроки, которые изначально не могли справиться с серьезной задачей: экономически, политически и военным путем отбросить Россию назад. Тем не менее, пока Запад продолжит терпеть Зеленского, так как от задачи ослабить Россию не отказывается, считает Шатров.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, что США могут заменить Зеленского для переговоров по Украине к концу текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты СШАВ МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям В минобороны Украины массовое увольнение
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польша, украина, мнения, игорь шатров, новости, в мире, политика
Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину

Резкий выпад министра обороны Польши в сторону Украины адресован не Киеву - эксперт

15:10 03.10.2024
 
© AP Photo Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo Czarek Sokolowski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Слова министра обороны Польши о том, что Украина неблагодарна и потеряла память, забыв, кто ей первый помогал и как, были адресованы не Киеву. Они предназначались Западу, чтобы обозначить свое первоочередное право на украинские территории на случай дележа их остатков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную ей военную помощь. Он также подчеркнул, что Польша была первой страной, которая направила Украине "очень крупную помощь": в то время как Берлин отправлял каски, Варшава предоставляла танки.
По мнению Шатрова, этот посыл был адресован не Зеленскому.
"Не Зеленскому он это сказал, конечно, а своим западным союзникам", – сказал Шатров.
Эксперт считает, что это не последнее заявление на тему неблагодарности Киева со стороны Польши, которая "расчищает себе место на тот случай, если придется делить остатки Украины".
"Польша имеет большие претензии и будет активно напоминать всем тем, кто пытается поживиться на Украине, что вложила в это дело очень серьезные ресурсы: "Мы были первыми, нам побольше, делить будем в наших интересах", – прокомментировал Шатров.
Он считает, что конкретно Зеленскому никто ничего не будет говорить, так как на Западе успели убедиться, что это негодная персона, которая уже всех утомила гастролями по миру с требованием сбрасываться на войну. А также разговорами о "стратегии", которой "в военном плане не существует", указал эксперт.
По его мнению, Запад уже понял, что киевский режим во главе с Зеленским – это очень непрофессиональные игроки, которые изначально не могли справиться с серьезной задачей: экономически, политически и военным путем отбросить Россию назад.
"И теперь Запад вынужден бросать в топку войны оружие, деньги, а где-то и людей – какие-то кадры, советников – только для того, чтобы потом как-то объясниться перед избирателями. Но Зеленский уже надоел всем. И мне кажется, что американцам он надоел настолько, что, даже если политику США будут продолжать не республиканцы, а демократы, то и они будут готовы сменить его на другого игрока", – заключил эксперт.
Тем не менее, пока Запад продолжит терпеть Зеленского, так как от задачи ослабить Россию не отказывается, считает Шатров.
Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, что США могут заменить Зеленского для переговоров по Украине к концу текущего года.
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Радио "Спутник в Крыму"ПольшаУкраинаМненияИгорь ШатровНовостиВ миреПолитика
 
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