https://crimea.ria.ru/20241001/v-minoborony-ukrainy-massovoe-uvolnenie-1140763142.html

В минобороны Украины массовое увольнение

В минобороны Украины массовое увольнение - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В минобороны Украины массовое увольнение

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей. Его слова приводит Telegram-канал минобороны страны. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T09:37

2024-10-01T09:37

2024-10-01T09:37

украина

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей. Его слова приводит Telegram-канал минобороны страны.Свое решение о кадровых изменениях он объяснил тем, что были попытки повлиять на систему министерства обороны Украины - вооруженные силы, Главное управление разведки и Государственную специальную службу транспорта, которая "во время военного положения является закрытым периметром".Кроме того, он заявил о реформе системы оборонных закупок, чтобы "довести до конца процесс ее очистки в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами".8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. 10 февраля пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причинаВ Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороныГлава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, рустем умеров, новости, в мире, минобороны украины, главное управление разведки украины (гур)