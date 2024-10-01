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В минобороны Украины массовое увольнение - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В минобороны Украины массовое увольнение
В минобороны Украины массовое увольнение - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В минобороны Украины массовое увольнение
Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей. Его слова приводит Telegram-канал минобороны страны. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T09:37
2024-10-01T09:37
украина
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в мире
минобороны украины
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей. Его слова приводит Telegram-канал минобороны страны.Свое решение о кадровых изменениях он объяснил тем, что были попытки повлиять на систему министерства обороны Украины - вооруженные силы, Главное управление разведки и Государственную специальную службу транспорта, которая "во время военного положения является закрытым периметром".Кроме того, он заявил о реформе системы оборонных закупок, чтобы "довести до конца процесс ее очистки в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами".8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. 10 февраля пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причинаВ Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороныГлава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
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РИА Новости Крым
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украина, рустем умеров, новости, в мире, минобороны украины, главное управление разведки украины (гур)
В минобороны Украины массовое увольнение

Министр обороны Украины Умеров уволил своих заместителей

09:37 01.10.2024
 
© Министерство обороны УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров
© Министерство обороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей. Его слова приводит Telegram-канал минобороны страны.
"Я подписал представление в Кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", - проинформировал Умеров.
Свое решение о кадровых изменениях он объяснил тем, что были попытки повлиять на систему министерства обороны Украины - вооруженные силы, Главное управление разведки и Государственную специальную службу транспорта, которая "во время военного положения является закрытым периметром".
Кроме того, он заявил о реформе системы оборонных закупок, чтобы "довести до конца процесс ее очистки в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами".
8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. 10 февраля пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк.
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УкраинаРустем УмеровНовостиВ миреМинобороны УкраиныГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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