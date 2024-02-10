https://crimea.ria.ru/20240210/novoe-uvolnenie-v-minoborony-ukrainy-kto-pokinul-post-1134846990.html

Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост

Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост

На Украине уволен еще один представитель руководящего состава минобороны. В этот раз свой пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T14:23

2024-02-10T14:23

2024-02-10T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На Украине уволен еще один представитель руководящего состава минобороны. В этот раз свой пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк. Об этом заявил представитель правительства в верховной раде Тарас Мельничук.8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.По версии украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ.Павлюк был назначен на должность первого замминистра обороны в феврале прошлого года. По данным из открытых источников, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией объединенных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУСырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского Залужным

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украина, минобороны украины, в мире, верховная рада украины, новости, всу (вооруженные силы украины)