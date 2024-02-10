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Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост
Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост
На Украине уволен еще один представитель руководящего состава минобороны. В этот раз свой пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T14:23
2024-02-10T14:23
украина
минобороны украины
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новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На Украине уволен еще один представитель руководящего состава минобороны. В этот раз свой пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк. Об этом заявил представитель правительства в верховной раде Тарас Мельничук.8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.По версии украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ.Павлюк был назначен на должность первого замминистра обороны в феврале прошлого года. По данным из открытых источников, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией объединенных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУСырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского Залужным
https://crimea.ria.ru/20240209/general-kotel-kak-naznachenie-syrskogo-povliyaet-na-khod-svo-1134822515.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, минобороны украины, в мире, верховная рада украины, новости, всу (вооруженные силы украины)
Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост

Кабмин Украины уволил первого замминистра обороны Александра Павлюка

14:23 10.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На Украине уволен еще один представитель руководящего состава минобороны. В этот раз свой пост первого замминистра обороны покинул Александр Павлюк. Об этом заявил представитель правительства в верховной раде Тарас Мельничук.
8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.
"Сегодня кабинетом министров Украины уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", - написал Мельничук в своем Telegram.
По версии украинских СМИ, Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ.
Павлюк был назначен на должность первого замминистра обороны в феврале прошлого года. По данным из открытых источников, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией объединенных сил.
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