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Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T17:07
2023-11-05T17:07
2023-11-05T17:30
рустем умеров
потери всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в украинском оборонном ведомстве.Согласно сообщению, главный акцент концепции заключается в "гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ", а также "интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО".По информации ведомства, ожидается, что украинские войска перейдут на военную службу по контракту, а срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.Кроме того, украинское минобороны ожидает усовершенствования электронной системы военного учета, а также расширения сотрудничества между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС. В ведомстве добавили, что концепция также предусматривает "прозрачную систему денежного обеспечения военных, новую культуру взаимоотношений между командирами и их подчиненными"."Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ >>Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" провалился. По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг другаЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
https://crimea.ria.ru/20231105/dlya-chego-kiev-grozit-massirovannymi-atakami-dronov-1132592007.html
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Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
Умеров: ВСУ перейдут на службу по контракту, а срочную заменят интенсивной подготовкой
17:07 05.11.2023 (обновлено: 17:30 05.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в украинском оборонном ведомстве.
"Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении концепции военной кадровой политики до 2028 года…", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
Согласно сообщению, главный акцент концепции заключается в "гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ", а также "интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО".
По информации ведомства, ожидается, что украинские войска перейдут на военную службу по контракту, а срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.
Кроме того, украинское минобороны ожидает усовершенствования электронной системы военного учета, а также расширения сотрудничества между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС.
В ведомстве добавили, что концепция также предусматривает "прозрачную систему денежного обеспечения военных, новую культуру взаимоотношений между командирами и их подчиненными".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" провалился. По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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