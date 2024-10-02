https://crimea.ria.ru/20241002/chto-pokazali-ukraine-debaty-kandidatov-v-vitse-prezidenty-ssha-1140801344.html

Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США

Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США

Дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца ярко показали, что Америка, которая являлась провокатором украинского конфликта, сегодня... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T19:37

2024-10-02T19:37

2024-10-02T19:37

радио "спутник в крыму"

владимир киреев

украина

сша

выборы президента сша

мнения

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца ярко показали, что Америка, которая являлась провокатором украинского конфликта, сегодня теряет к нему интерес. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца, в ходе которых модераторы не задали ни одного вопроса о конфликте на Украине.По словам Киреева, это лишний раз доказывает, что Соединенные Штаты, которые являлись провокаторами конфликта на Украине, постепенно отходят от него, теряя интерес прежде всего внутри себя, что можно проследить по полемике политического сообщества.И хотя дебаты кандидатов вице-президентов не так весомы, как дебаты кандидатов в президенты, отсутствие Украины как темы для обсуждения в кругах людей, борющихся за власть в США, доказывает, что она все больше становится направлением, которое просто тратит ресурсы, но не является серьезным и стратегическим, добавил политолог."Мы обязательно достигнем целей, которые являются стратегическими для России. Они будут реализованы в любом случае. Но без внимания вот этой мощи Запада – всей информационной машины, пропагандистских разведывательных аппаратов, государственных политических систем, будет легче", – считает эксперт.Тем не менее политолог выразил мнение, что даже если Дональд Трамп победит на выборах, США продолжат поддержку Украины, насколько это будет возможно."Просто потому, что отношение таких крупных стран не зависит от мнения первых лиц. Там такая выстроена эшелонированная политика, что США даже при любом нежелании их руководства все равно останутся в формуле", – подытожил эксперт.Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией >>Ранее, в сентябре, в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, в ходе которых оппоненты обсудили ситуацию на Украине, Россию, а также внутренние экономические вопросы Америки, обменявшись взаимными обвинениями и упреками.Читайте также на РИА Новости Крым:Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в СШАФормула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с РоссиейЗеленский назвал выборы в США вызовом и риском для Украины

https://crimea.ria.ru/20241002/iran-protiv-izrailya-otvetyat-li-ssha-na-udary-i-est-li-risk-mirovoy-voyny-1140796852.html

украина

сша

ближний восток

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владимир киреев, украина, сша, выборы президента сша, мнения, ближний восток