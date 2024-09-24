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Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

К войне с Россией НАТО во главе с США толкает не президент Америки Джо Байден, а неоконсерваторы, воспитанником и ярким представителем движения которых... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T09:26

2024-09-24T09:26

2024-09-24T09:59

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

радио "спутник в крыму"

энтони блинкен

мнения

нато

россия

владимир киреев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. К войне с Россией НАТО во главе с США толкает не президент Америки Джо Байден, а неоконсерваторы, воспитанником и ярким представителем движения которых является, в частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По словам эксперта, войну с Россией готовы были начать в 2024 году – к этому все шло, но именно Байден не дает эскалации произойти, не позволяя себя спровоцировать.Можно сказать, что Байден остается верен себе, поскольку и раньше его действия в отношении практически всех конфликтов и касательно России были скорее осторожными, чем агрессивными, отметил Киреев.В отличие от лидера Америки, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявляет прямо, что США и НАТО должны воевать с Россией, добавил политолог. Такое рассогласование, по его мнению, объясняется тем, что Блинкен – яркий представитель так называемых неоконов (неоконсерваторов), к которым Байден хоть и близок, но не относится."Для неоконсерваторов альфа и омега – война с Россией. Они продвигают эту идею с 1960-х годов. И Блинкен является не просто сторонником этого движения – он часть этой организационной группы. Он у них учился, с вузовской скамьи поддерживает контакт, и он их креатура. Поэтому всячески продвигает линию, что войну начать надо", – сказал Киреев.По его словам, неоконам в принципе нравится идея войн, которые, как они считают, делают любую страну сильнее. По их мнению, империя должна воевать, быть доминантной, и Америка просто обязана "для своего здоровья" постоянно наносить удары, добавил политолог.Поэтому даже спровоцировать ядерную войну в результате эскалации конфликта с РФ для них "прекрасная идея", считает Киреев.А значит, пока Байден у власти, есть надежда, что прямая война не начнется, делает вывод политолог. А вот при Камале Харрис ситуация может склониться в другую сторону, предполагает эксперт."Байден все же политик старой школы. У него есть устоявшаяся позиция представления об интересах Америки, истории, приоритетных направлениях, возможностях, стратегии. Харрис – человек сугубо функциональный, без глубоких знаний и личного опыта в международной политике. И неоконсерваторам склонить ее к развязыванию войны гораздо проще", – объяснил свою позицию Киреев.По мнению политолога, способствовать этому будет и то, что Харрис не имеет собственных взглядов и склоняется к мейнстриму, а это опасно, поскольку повестку по международным отношениям в значительной степени формируют неоконсерваторы.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью РИА Новости Крым заявил, что в Америке не существует "глубинного государства", а на войну с Россией США и НАТО толкуют "ястребы", причем РФ предвидела манипуляции и угрозы на теме применения дальнобойных ракет задолго до начала дискуссий на эту тему.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в СШАГлобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган

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