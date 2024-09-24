Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/v-sevastopole-i-bakhchisarae-vo-vtornik-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1140551596.html
В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом сообщают "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T07:43
2024-09-24T07:43
севастополь
бахчисарай
новости
новости крыма
севастопольэнерго
дмитрий скобликов
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом сообщают "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.Плановые ремонтные работы пройдут в Севастополе с 08:00 до 17:00 в селе Орловка по адресам: ул. Качинское шоссе, СПК Орловский берег, СНТ "Маяк" – ООО "Миранда-Медиа", ТСН СНТ "Мираж", ООО "ПКФ Ларанд ЛТД".Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 проведут в селах Терновка и Родное.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат свет в ряде домов СНТ "Сапун-Гора" и на следующих улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.Временно не будет света на проезде Компасный и проезде Стрелковый.В селе Оборонное подачу электроэнергии ограничат на ул. Сельскохозяйственная, ул. Балашова, ул. Бассейная, СНТ "Таврида".Без электроэнергии останутся во вторник некоторые потребители села Флотское (ул. Ягодная, ул. Пролетная, пер. Пролетный) и поселка Любимовка (ЗАО имени Софьи Перовской, ул. Батарейная, пер. Днепровский, ул. Сержанта Стрельцова, СНТ "Алькадар", ул. Софьи Перовской).В селе Орловка электричества не будет в домах на Качинском шоссе, СНТ "Меркурий", СНТ "Чайка", ул. Вишневая, СНТ "Чайка-1".С 09:00 до 17:00 в селе Фронтовое отключат от электричества дом на ул. Краснореченская, 22-А.С 24 сентября по 2 октября с 08:30 до 17:00 временно без электроэнергии будут: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.Из-за ремонтных работ на сетях во вторник без электричества с 10:00 до 17:00 останутся полтора десятка улиц в Бахчисарае.В указанный период света не будет по улицам Симферопольской, Куйбышева, Вишневой, Заводской, 8 Марта, Подгородней, Первомайской, Македонского, Новой, Приозерной, Белый Источник, Симона, Ракитского, Македонского, Новогородской, а также в Украинском переулке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
севастополь
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, бахчисарай, новости, новости крыма, севастопольэнерго, дмитрий скобликов, отключение электроэнергии
В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов

Отключение света по ряду адресов пройдет во вторник в Севастополе и Бахчисарае

07:43 24.09.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом сообщают "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
Плановые ремонтные работы пройдут в Севастополе с 08:00 до 17:00 в селе Орловка по адресам: ул. Качинское шоссе, СПК Орловский берег, СНТ "Маяк" – ООО "Миранда-Медиа", ТСН СНТ "Мираж", ООО "ПКФ Ларанд ЛТД".
Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 проведут в селах Терновка и Родное.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат свет в ряде домов СНТ "Сапун-Гора" и на следующих улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.
Временно не будет света на проезде Компасный и проезде Стрелковый.
В селе Оборонное подачу электроэнергии ограничат на ул. Сельскохозяйственная, ул. Балашова, ул. Бассейная, СНТ "Таврида".
Без электроэнергии останутся во вторник некоторые потребители села Флотское (ул. Ягодная, ул. Пролетная, пер. Пролетный) и поселка Любимовка (ЗАО имени Софьи Перовской, ул. Батарейная, пер. Днепровский, ул. Сержанта Стрельцова, СНТ "Алькадар", ул. Софьи Перовской).
В селе Орловка электричества не будет в домах на Качинском шоссе, СНТ "Меркурий", СНТ "Чайка", ул. Вишневая, СНТ "Чайка-1".
С 09:00 до 17:00 в селе Фронтовое отключат от электричества дом на ул. Краснореченская, 22-А.
С 24 сентября по 2 октября с 08:30 до 17:00 временно без электроэнергии будут: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.
Из-за ремонтных работ на сетях во вторник без электричества с 10:00 до 17:00 останутся полтора десятка улиц в Бахчисарае.
В указанный период света не будет по улицам Симферопольской, Куйбышева, Вишневой, Заводской, 8 Марта, Подгородней, Первомайской, Македонского, Новой, Приозерной, Белый Источник, Симона, Ракитского, Македонского, Новогородской, а также в Украинском переулке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
 
СевастопольБахчисарайНовостиНовости КрымаСевастопольэнергоДмитрий СкобликовОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
08:27Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
08:11Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах
07:43В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
07:23Пресечена беспилотная атака на приграничье России
07:10Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха
06:49На телебашне в Симферополе включат праздничную подсветку
06:33Электроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму
06:08Крым отмечает День флага и герба
00:01Какую погоду принесет в Крым циклон над Черным морем
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:02Главное за день: 23 сентября
22:43Главные новости Крыма: 23 сентября
22:30Утверждено обвинение генералу Ивану Попову
22:03Евпатория закрыта для транспорта – власти Крыма опровергли новый фейк
21:53Дом из стекла принес крымскому архитектору победу в престижном конкурсе
21:31Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
21:16Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн
20:57На Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре
20:32Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате
Лента новостейМолния