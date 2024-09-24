https://crimea.ria.ru/20240924/v-sevastopole-i-bakhchisarae-vo-vtornik-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1140551596.html

В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов

В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов

Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом сообщают "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T07:43

2024-09-24T07:43

2024-09-24T07:43

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дмитрий скобликов

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом сообщают "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.Плановые ремонтные работы пройдут в Севастополе с 08:00 до 17:00 в селе Орловка по адресам: ул. Качинское шоссе, СПК Орловский берег, СНТ "Маяк" – ООО "Миранда-Медиа", ТСН СНТ "Мираж", ООО "ПКФ Ларанд ЛТД".Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 проведут в селах Терновка и Родное.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат свет в ряде домов СНТ "Сапун-Гора" и на следующих улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.Временно не будет света на проезде Компасный и проезде Стрелковый.В селе Оборонное подачу электроэнергии ограничат на ул. Сельскохозяйственная, ул. Балашова, ул. Бассейная, СНТ "Таврида".Без электроэнергии останутся во вторник некоторые потребители села Флотское (ул. Ягодная, ул. Пролетная, пер. Пролетный) и поселка Любимовка (ЗАО имени Софьи Перовской, ул. Батарейная, пер. Днепровский, ул. Сержанта Стрельцова, СНТ "Алькадар", ул. Софьи Перовской).В селе Орловка электричества не будет в домах на Качинском шоссе, СНТ "Меркурий", СНТ "Чайка", ул. Вишневая, СНТ "Чайка-1".С 09:00 до 17:00 в селе Фронтовое отключат от электричества дом на ул. Краснореченская, 22-А.С 24 сентября по 2 октября с 08:30 до 17:00 временно без электроэнергии будут: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.Из-за ремонтных работ на сетях во вторник без электричества с 10:00 до 17:00 останутся полтора десятка улиц в Бахчисарае.В указанный период света не будет по улицам Симферопольской, Куйбышева, Вишневой, Заводской, 8 Марта, Подгородней, Первомайской, Македонского, Новой, Приозерной, Белый Источник, Симона, Ракитского, Македонского, Новогородской, а также в Украинском переулке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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