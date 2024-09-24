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Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам
Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам
За три летних месяца количество транзакций в сети платежных терминалов банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило 180 миллионов операций, это на 25% выше... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T10:55
2024-09-24T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. За три летних месяца количество транзакций в сети платежных терминалов банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило 180 миллионов операций, это на 25% выше показателя за аналогичный период 2023 года (145,5 миллиона транзакций), сообщает пресс-служба кредитной организации.Объем безналичных транзакций в платежных терминалах РНКБ в июне-августе 2024 года увеличился по сравнению с летом 2023 года на 40% — до 107,6 миллиарда рублей. В среднем летом этого года в терминалах банка совершалось более 1300 платежей в минуту — это новый рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности банка в Крыму.В топ-3 категории, в которых жители и гости Крыма чаще совершали покупки, вошли:Сумма трат в этих категориях составила 68% от общего объема безналичных транзакций.
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рнкб (пао), банк, финансы, крым, новости крыма, деньги

Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам

10:55 24.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТерминал для приема оплаты банковских карт в одном из магазинов. Архивное фото
Терминал для приема оплаты банковских карт в одном из магазинов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. За три летних месяца количество транзакций в сети платежных терминалов банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило 180 миллионов операций, это на 25% выше показателя за аналогичный период 2023 года (145,5 миллиона транзакций), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Объем безналичных транзакций в платежных терминалах РНКБ в июне-августе 2024 года увеличился по сравнению с летом 2023 года на 40% — до 107,6 миллиарда рублей. В среднем летом этого года в терминалах банка совершалось более 1300 платежей в минуту — это новый рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности банка в Крыму.
В топ-3 категории, в которых жители и гости Крыма чаще совершали покупки, вошли:
  • супермаркеты и продуктовые магазины
  • кафе и рестораны
  • автозаправочные комплексы
Сумма трат в этих категориях составила 68% от общего объема безналичных транзакций.
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
12 сентября, 18:11
РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще
РНКБ (ПАО)БанкФинансыКрымНовости КрымаДеньги
 
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