https://crimea.ria.ru/20240924/letom-zhiteli-i-gosti-kryma-ustanovili-rekord-po-beznalichnym-raschetam--1140569541.html

Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам

Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам

За три летних месяца количество транзакций в сети платежных терминалов банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило 180 миллионов операций, это на 25% выше... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T10:55

2024-09-24T10:55

2024-09-24T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. За три летних месяца количество транзакций в сети платежных терминалов банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило 180 миллионов операций, это на 25% выше показателя за аналогичный период 2023 года (145,5 миллиона транзакций), сообщает пресс-служба кредитной организации.Объем безналичных транзакций в платежных терминалах РНКБ в июне-августе 2024 года увеличился по сравнению с летом 2023 года на 40% — до 107,6 миллиарда рублей. В среднем летом этого года в терминалах банка совершалось более 1300 платежей в минуту — это новый рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности банка в Крыму.В топ-3 категории, в которых жители и гости Крыма чаще совершали покупки, вошли:Сумма трат в этих категориях составила 68% от общего объема безналичных транзакций.

https://crimea.ria.ru/20240912/rnkb-avtobusnye-bilety-stali-pokupat-onlayn-pochti-v-4-raza-chasche-1140310406.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, финансы, крым, новости крыма, деньги