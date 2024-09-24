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В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T10:47
2024-09-24T10:47
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аттракционы
гостехнадзор крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.По его словам, конструкция не была должным образом зарегистрирована в Гостехнадзоре.Совместно с прокуратурой Ялты сотрудники Гостехнадзора осмотрели все аттракционы города-курорта, добавил Игнатенко. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа.Ранее нелегальные аттракционы были выявлены в Ленинском районе Крыма. Они использовались без обязательной государственной регистрации в Гостехнадзоре и с грубыми нарушениями требований правил безопасности.В Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, аттракционы, гостехнадзор крыма, происшествия, общество, новости крыма
В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона

В Ялте выявили опасный аттракцион с незакрепленной защитой

10:47 24.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНа набережной города Ялты.
На набережной города Ялты. - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.
По его словам, конструкция не была должным образом зарегистрирована в Гостехнадзоре.
"Эксплуатантом аттракциона не проведена полная проверка перед его эксплуатацией, не закреплены защитные крышки матов, имеются разрывы на сетках, металлические крепежные элементы не закреплены надлежащим образом", - перечислил он нарушения в своем Telegram-канале.
Совместно с прокуратурой Ялты сотрудники Гостехнадзора осмотрели все аттракционы города-курорта, добавил Игнатенко. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа.
Ранее нелегальные аттракционы были выявлены в Ленинском районе Крыма. Они использовались без обязательной государственной регистрации в Гостехнадзоре и с грубыми нарушениями требований правил безопасности.
В Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".
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