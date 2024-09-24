https://crimea.ria.ru/20240924/v-yalte-ostanovili-rabotu-opasnogo-dlya-zhizni-attraktsiona-1140569343.html

В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона

В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона

В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T10:47

2024-09-24T10:47

2024-09-24T10:47

крым

ялта

аттракционы

гостехнадзор крыма

происшествия

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101720/45/1017204585_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c93bfdf786b570e546979c4490aadb81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.По его словам, конструкция не была должным образом зарегистрирована в Гостехнадзоре.Совместно с прокуратурой Ялты сотрудники Гостехнадзора осмотрели все аттракционы города-курорта, добавил Игнатенко. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа.Ранее нелегальные аттракционы были выявлены в Ленинском районе Крыма. Они использовались без обязательной государственной регистрации в Гостехнадзоре и с грубыми нарушениями требований правил безопасности.В Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, аттракционы, гостехнадзор крыма, происшествия, общество, новости крыма