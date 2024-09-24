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В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T10:47
2024-09-24T10:47
2024-09-24T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Ялте выявили потенциально опасный для жизни и здоровья аттракцион, который не прошел полной проверки перед началом работы. Об этом сообщает главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.По его словам, конструкция не была должным образом зарегистрирована в Гостехнадзоре.Совместно с прокуратурой Ялты сотрудники Гостехнадзора осмотрели все аттракционы города-курорта, добавил Игнатенко. По выявленным нарушениям ведется межведомственная работа.Ранее нелегальные аттракционы были выявлены в Ленинском районе Крыма. Они использовались без обязательной государственной регистрации в Гостехнадзоре и с грубыми нарушениями требований правил безопасности.В Сакском районе на набережной курортного поселка Новофедоровка изъяли опасный для посетителей "17D кинотеатр". Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Кроме того, в детском лагере под Бахчисараем выявили нелегальный опасный аттракцион "водная горка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
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крым, ялта, аттракционы, гостехнадзор крыма, происшествия, общество, новости крыма
В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
В Ялте выявили опасный аттракцион с незакрепленной защитой