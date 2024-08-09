В Сакском районе изъяли опасный "17D кинотеатр"
В Сакском районе Крыма изъят незаконный "17D кинотеатр"- Гостехнадзор
09:06 09.08.2024 (обновлено: 09:07 09.08.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАттракцион в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе на набережной Новофедоровки изъят небезопасный нелегальный аттракцион "17D кинотеатр". Об этом сообщает начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Крыма Алексей Игнатенко.
"Сакской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией Гостехнадзора Республики Крым на набережной в поселке Новофедоровка установлен факт небезопасной эксплуатации незаконного аттракциона "17D кинотеатр", - написал он в Telegram-канале.
Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Они стали основанием для составления протокола изъятия объекта.
"Изъятый аттракцион передан под ответственное хранение третьей стороне без права его эксплуатации", - пишет Игнатенко.
Владельцам даны разъяснения о недопустимости эксплуатации аттракциона, добавил он.
Ранее в курортном поселке Новофедоровка Сакского района выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. В Бахчисарайском районе на территории детского лагеря также выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка". Он эксплуатировался без обязательной государственной регистрации, в то время как его несущие металлические опоры имели существенный коррозионный износ.
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