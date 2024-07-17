https://crimea.ria.ru/20240717/v-novofedorovke-i-feodosii-nashli-opasnye-attraktsiony-1138928777.html
В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы
В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы
В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T12:31
2024-07-17T12:31
2024-07-17T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко.По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии.В Феодосии аттракционы были выявлены на одном из пляжей, уточняет Алексей Игнатенко. У владельца отсутствовала государственная регистрация на оборудование и другие необходимые документы. Не были установлены ограждение перед техническими зонами, безопасные ступени и поручни.В ходе проверки аттракционы были демонтированы и изъяты, уточнили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю."Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, дать оценку собственникам аттракционов, а также лицам, ранее согласовавшим их размещение на указанных территориях", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что в Джанкое ударило током подростка, который занимался обслуживанием аттракционов. Несовершеннолетний работник получил повреждения на рабочем месте и был доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в НальчикеВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьмиВ Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, сакский район, новофедоровка, аттракционы, крымский следком, происшествия, новости крыма
В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы
В центре Новофедоровки и на пляже в Феодосии нашли нелегальные аттракционы
12:31 17.07.2024 (обновлено: 12:48 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко.
По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии.
"На указанной территории осмотрены 13 аттракционов, которые эксплуатировались без разрешительных документов и влекли угрозу жизни и здоровью детей", - говорится в сообщении.
В Феодосии аттракционы были выявлены на одном из пляжей, уточняет Алексей Игнатенко. У владельца отсутствовала государственная регистрация на оборудование и другие необходимые документы. Не были установлены ограждение перед техническими зонами, безопасные ступени и поручни.
"Металлоконструкции не имели крепежей, были поражены коррозией и имели разрывы, - перечисляет начальник инспекции. - Кроме того, была просрочена медицинская аптечка и персонал не имел необходимой квалификации".
В ходе проверки аттракционы были демонтированы и изъяты, уточнили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, дать оценку собственникам аттракционов, а также лицам, ранее согласовавшим их размещение на указанных территориях", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Джанкое ударило током подростка
, который занимался обслуживанием аттракционов. Несовершеннолетний работник получил повреждения на рабочем месте и был доставлен в больницу.
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