https://crimea.ria.ru/20240717/v-novofedorovke-i-feodosii-nashli-opasnye-attraktsiony-1138928777.html

В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы

В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы

В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T12:31

2024-07-17T12:31

2024-07-17T12:48

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко.По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии.В Феодосии аттракционы были выявлены на одном из пляжей, уточняет Алексей Игнатенко. У владельца отсутствовала государственная регистрация на оборудование и другие необходимые документы. Не были установлены ограждение перед техническими зонами, безопасные ступени и поручни.В ходе проверки аттракционы были демонтированы и изъяты, уточнили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю."Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, дать оценку собственникам аттракционов, а также лицам, ранее согласовавшим их размещение на указанных территориях", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что в Джанкое ударило током подростка, который занимался обслуживанием аттракционов. Несовершеннолетний работник получил повреждения на рабочем месте и был доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в НальчикеВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьмиВ Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка

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