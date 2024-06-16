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Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике

Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике

Тринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T21:47

2024-06-16T21:47

2024-06-16T21:47

кабардино-балкария

происшествия

аттракционы

общество

дети

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Тринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике. Об этом сообщает МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в городском парке. Как уточнили в СУСК России по Кабардино-Балкарской республике, с высоты более 15 метров были эвакуированы в том числе дети."В рамках инициированной доследственной проверки в связи с происшествием в городском парке аттракционов Нальчика следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются причины происшествия", - сказано в сообщении.В воскресенье в парке Башкортостана из-за удара молнии на территории Кармановской ГРЭС оказалось обесточено колесо обозрения. В кабинках оказались заблокированы шесть человек, в том числе трое детей.

кабардино-балкария

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, происшествия, аттракционы, общество, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)