Рейтинг@Mail.ru
Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240616/lyudi-zastryali-na-vysote-15-metrov-chp-v-parke-attraktsionov-v-nalchike-1138158952.html
Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике
Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике
Тринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T21:47
2024-06-16T21:47
кабардино-балкария
происшествия
аттракционы
общество
дети
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138158841_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_383189733fa19d8511fd32017980ffa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Тринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике. Об этом сообщает МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в городском парке. Как уточнили в СУСК России по Кабардино-Балкарской республике, с высоты более 15 метров были эвакуированы в том числе дети."В рамках инициированной доследственной проверки в связи с происшествием в городском парке аттракционов Нальчика следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются причины происшествия", - сказано в сообщении.В воскресенье в парке Башкортостана из-за удара молнии на территории Кармановской ГРЭС оказалось обесточено колесо обозрения. В кабинках оказались заблокированы шесть человек, в том числе трое детей.
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138158841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df9ddc736ce0e99e1b723b826c7fdb80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкария, происшествия, аттракционы, общество, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике

13 человек спасены с остановившегося аттракциона в Нальчике – СК начал проверку

21:47 16.06.2024
 
© МЧС РоссииТринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике
Тринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Тринадцать человек спасены с застрявшей карусели в Нальчике. Об этом сообщает МЧС России.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в городском парке.
"Качели остановились по техническим причинам. Специалисты МЧС России спасли 13 человек. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Как уточнили в СУСК России по Кабардино-Балкарской республике, с высоты более 15 метров были эвакуированы в том числе дети.
"В рамках инициированной доследственной проверки в связи с происшествием в городском парке аттракционов Нальчика следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются причины происшествия", - сказано в сообщении.
В воскресенье в парке Башкортостана из-за удара молнии на территории Кармановской ГРЭС оказалось обесточено колесо обозрения. В кабинках оказались заблокированы шесть человек, в том числе трое детей.
 
Кабардино-БалкарияПроисшествияАттракционыОбществодетиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:29Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
22:56Над Краснодарским краем сбит беспилотник
22:01Главное за день: 16 июня
21:56Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС
21:47Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике
21:35Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
21:13Что посмотреть в Феодосии – инфографика
20:57В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
20:34Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС
20:13В Севастополе после дня простоя возобновили морское сообщение
19:58На тропе Голицына в Крыму спасена туристка
19:43Когда в Крыму закончатся дожди – прогноз ФОБОС на неделю
19:27Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
19:06В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий
18:52Сильное землетрясение произошло у берегов Перу
18:39Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК
18:24Опубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону
18:17В Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми
17:59Конференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – Косачев
17:39После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
Лента новостейМолния