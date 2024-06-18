https://crimea.ria.ru/20240618/v-krymu-podrostka-udarilo-tokom-na-attraktsione---on-v-reanimatsii-1138194786.html

Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

Несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T16:38

2024-06-18T16:38

2024-06-18T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Как уточняет пресс-служба Главного следственного управления Следкома Крыма и Севастополя, 15-летний парень находится в реанимации.Проверочные мероприятия также проводит прокуратура, в частности об охране труда при предоставлении услуг населению.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииЛюди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в НальчикеВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми

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2024

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