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Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
Несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T16:38
2024-06-18T16:38
2024-06-18T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Как уточняет пресс-служба Главного следственного управления Следкома Крыма и Севастополя, 15-летний парень находится в реанимации.Проверочные мероприятия также проводит прокуратура, в частности об охране труда при предоставлении услуг населению.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииЛюди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в НальчикеВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьми
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, джанкойский район, джанкой, происшествия, дети, аттракционы, прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма
Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
В Джанкое 15-летний работник аттракционов попал в реанимацию после удара током
16:38 18.06.2024 (обновлено: 16:41 18.06.2024)