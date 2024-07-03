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В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка

В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка - РИА Новости Крым, 03.07.2024

В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка

Индивидуальный предприниматель из Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T10:45

2024-07-03T10:45

2024-07-03T10:59

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель из Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего ребенок получил перелом ноги. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он прошел курс лечения. Помещение, где ранее располагались аттракционы, не функционирует. Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя завершено. Как сообщили в прокуратуре Крыма, уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Красногвардейский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило токомВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьмиТрое детей получили травмы на аттракционе в Ейске на Кубани

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура республики крым, дети, происшествия, крым, новости крыма