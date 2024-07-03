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В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
Индивидуальный предприниматель из Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T10:45
2024-07-03T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель из Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего ребенок получил перелом ноги. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он прошел курс лечения. Помещение, где ранее располагались аттракционы, не функционирует. Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя завершено. Как сообщили в прокуратуре Крыма, уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Красногвардейский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило токомВ Башкортостане из-за удара молнии остановилось колесо обозрения с детьмиТрое детей получили травмы на аттракционе в Ейске на Кубани
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крымский следком, прокуратура республики крым, дети, происшествия, крым, новости крыма
В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка

Директора игровой комнаты в Крыму будут судить из-за сломанной на батуте ноги у ребенка

10:45 03.07.2024 (обновлено: 10:59 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкРебенок на батуте
Ребенок на батуте - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель из Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего ребенок получил перелом ноги. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"41-летний мужчина на территории поселка содержал детскую развлекательную комнату с батутами. В декабре 2023 года в результате несоблюдения техники безопасности и отсутствия контроля шестилетний мальчик на территории аттракционов получил перелом ноги, что повлекло причинение тяжкого вреда его здоровью", - говорится в сообщении.
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он прошел курс лечения.
Помещение, где ранее располагались аттракционы, не функционирует. Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя завершено.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Красногвардейский районный суд.
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