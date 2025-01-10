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В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов
В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов
В пятницу в Керчи в микрорайоне Аршинцево временно приостановят подачу воды. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T06:47
2025-01-10T06:47
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи в микрорайоне Аршинцево временно приостановят подачу воды. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма".Воды не будет по следующим адресам: Феодосийское шоссе, улицы Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Мичурина, Модина, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова.Кроме того, по информации "Воды Крыма", будет снижено давление, и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.Населению и предприятиям рекомендуют на данный период времени иметь запас питьевой воды. При этом керченский филиал "Воды Крыма" по заявкам обеспечит подвоз воды специализированным транспортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВодохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовинуКакое водохранилище стратегически важно для Крыма
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В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов

В микрорайоне Аршинцево в Керчи не будет воды в пятницу

06:47 10.01.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи в микрорайоне Аршинцево временно приостановят подачу воды. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма".

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу ул. Науменко, 10 января с 8:00 до 20:00 (ориентировочно) будет частично или полностью отсутствовать водоснабжение", – говорится в сообщении.

Воды не будет по следующим адресам: Феодосийское шоссе, улицы Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Мичурина, Модина, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова.
Кроме того, по информации "Воды Крыма", будет снижено давление, и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
Населению и предприятиям рекомендуют на данный период времени иметь запас питьевой воды. При этом керченский филиал "Воды Крыма" по заявкам обеспечит подвоз воды специализированным транспортом.
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