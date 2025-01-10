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В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов

В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов

В пятницу в Керчи в микрорайоне Аршинцево временно приостановят подачу воды. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T06:47

2025-01-10T06:47

2025-01-10T06:47

керчь

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отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Керчи в микрорайоне Аршинцево временно приостановят подачу воды. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма".Воды не будет по следующим адресам: Феодосийское шоссе, улицы Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Мичурина, Модина, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова.Кроме того, по информации "Воды Крыма", будет снижено давление, и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.Населению и предприятиям рекомендуют на данный период времени иметь запас питьевой воды. При этом керченский филиал "Воды Крыма" по заявкам обеспечит подвоз воды специализированным транспортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВодохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовинуКакое водохранилище стратегически важно для Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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